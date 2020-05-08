"Фингал четкий": Хилькевич напугала народ фотографией дочери с посиневшим лицом

Несколько дней назад актриса опубликовала видео, на котором изображена ее счастливая семья: мама, папа и старшая дочь за решеткой. Девочка притворяется собакой, которая сидит в клетке и лает. Анна Хилькевич пошутила, что это новый лайфхак для уставших на карантине родителей. Поклонники не оценили юмора и пригрозили актрисе органами опеки.
В пятницу звезда опубликовала в своем инстграм-аккаунте очередной провокационный кадр с малышом. На этот раз младшая дочь актрисы решила поиграть в визажиста и самостоятельно накрасила лицо. Вышло, скажем прямо, пугающе. Неаккуратно размазанные тени похожи на синяки. "Кому инсценировать фингал под глазом? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уточнила Анна Хилькевич.
Подписчики быстро отреагировали на публикацию, многие отнеслись к фотографии с юмором. "Щас напишут что Хилькевич показала дочку с фингалом", "Испугался, пока не прочитал подпись)))", "Молодец👍😁 фингал четкий😉", "Какие глазки😍 такую красоту невозможно даже фингалом испортить", "Будущий гример!!", "Красоту фингалом не испортить", – отметили фолловеры.
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