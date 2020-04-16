"Весь в отца": Хилькевич удивила признанием о сыне

Звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич рассказала забавную историю. Артистка призналась, что предвидела будущее.

Около восьми лет назад, когда Анна Хилькевич только познакомилась со своим мужем Артуром Волковым, она увидела вещий сон. Актрисе чудилось, что у нее с возлюбленным двое детей.

"Две светленькие дочери, с разницей в два-три года", – поделилась звезда серила "Универ. Новая общага" в личном "Инстаграм". По словам артистки, то сновидение ее рассмешило. Она была уверена, что родит сына, черноволосого, как его отец.

Тем не менее, судьба не учла желание Анны Хилькевич. У артистки, которая так хотела подарить мужу наследника, две дочки. В декабре 2015 года знаменитость родила Арианну, в августе 2018-го у нее появилась Мария.

Подписчиков признание Анны Хилькевич удивило. Поклонники отмечали, что дочери артистки растут настоящими красавицами.

"А я вот только на днях думала, какие же у вас сильные гены! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я вот тоже была уверена, что у меня будет сын, а на деле четыре доченьки 😍😍��", "Ариаша твоя, а Маша больше папина 😍", "Еще и сын будет брюнет", "Как они похожи, абалдеть🤗 Обе в мамочку, красоточки😘", – писали фанаты Анны Хилькевич. Сериал "Универ. Новая общага" можно смотреть онлайн на платформе PREMIER.