Звезда "Дома-2" набросилась на Елену Малышеву на фоне скандала

Елена Малышева оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилась информация о шикарном особняке, который известная ведущая-врач купила в Америке. А тут еще с критикой выступила звезда телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева.

В Сети бурно обсуждают высказывания Елены Малышевой относительно пандемии коронавируса, который свирепствует по всему миру. В частности, ее слова про то, что "вирус – чудо чудесное", потому что якобы от него не умирают дети, не попадают в реанимацию и вовсе им не болеют.

Алена Водонаева, прославившаяся благодаря участию в съемках скандально известного реалити-шоу "Дом-2", а теперь ведущая собственного канала на Ютьюб, в шоке от того, что Елена Малышева "несет в своих эфирах. Алена уличила именитую тезку во лжи.

"Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?" – задала риторический вопрос Водонаева.

Самое интересное, что Елена Малышева продолжает гнуть свою линию. Ее слова цитирует "Собеседник": "По коронавирусу сегодня есть большая статистика – до десяти лет практически нулевая детская смертность. По данным американцев, нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети не болеют".

"Подождите, а что, разве Елена Малышева не должна быть оштрафована за фейк о коронавирусе?" – поинтересовалась Алена Водонаева. Она рассказала резонансную историю про таксиста из Воронежа, который по ошибке написал в своей группе в WhatsApp о двух случаях заражения коронавирусом, что оказалось неправдой, и за это ему пришлось платить штраф и публично извиняться. "То есть за это штраф, а за то, что ты на всю страну говоришь, что дети не болеют и не попадают в реанимацию, – ничего?" – возмутилась Водонаева.

Звезда телепроекта "Дом-2" спросила, почему слова Елены Малышевой не являются фейком. "Если Минздрав тем более фиксирует обратное!" – подчеркнула Алена Водонаева.