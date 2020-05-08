Остались только носки: дочь Винокура лишилась ценных вещей

Анастасии Винокур сам бог велел заниматься творчеством и выступать на сцене. Мама – балерина в прошлом. Отец – известный эстрадный артист. Сама Настя танцует в Большом театре. Вернее, танцевала, когда последний был открыт.

Все московские театры 17 марта отменили спектакли из-за угрозы распространения коронавируса. Не стал исключением и главный театр страны. Его генеральный директор Владимир Урин жаловался позже, что каждый день простоя обходится коллективу в 9 миллионов недополученной выручки. По его прогнозам, если работа сможет возобновится в сентябре, это будет чудо.

А как же быть артистам в этой связи? "Ситуация патовая, – вздыхает Анастасия Винокур. – Причем ужас еще и в том, что вся моя балетная одежда находится в раздевалке Большого театре, и забрать ее нам не дают. У меня дома теперь остались только носки!"

Но все равно дочь Винокура старается не расслабляться – для артиста балета крайне важны ежедневные занятия. "Мой 4-летний сын Федор постоянно хочет заниматься у станка со мной, пытается тоже брать класс, – улыбается Настя. – Приходится от него как-то изолироваться, чтобы не отвлекаться".

Рассказала она во время онлайн-эфира в "Инстаграме" и о том, чем помимо балета увлекается наследник. "Федя помогает нам копать и сажать в огороде, при помощи компьютера мы учим с ним три языка, хотя такая виртуальная методика мальчику не очень по душе, – объяснила Винокур. – К счастью, я эти три языка знаю и помогаю ему с тетрадками. Он много танцует, учится играть в теннис, словом, нам не скучно. Но очень хочется вернуться к работе, к театру..."