"Какой чудный мальчик": сильно постаревший за карантин Лепс представил миру наследника

Григорий Лепс опубликовал в своем инстаграм-аккаунте поздравление для ветеранов. Мужчина вместе с младшим сыном прочитал стихотворение Роберта Рождественского.

Совсем недавно мальчик отпраздновал юбилей – пару дней назад Ивану исполнилось десять лет. Отец трогательно отметил важную дату, пожелав ребенку расти смелым и рассудительным мужчиной. Григорий Лепс – многодетный отец. От первого брака у артиста есть взрослая дочь Инга, во втором союзе у звезды родились трое детей: девочки Ева и Николь, а также сын Иван.

Музыкант, как и многие звезды, сейчас проводит время на карантине с семьей. Поклонники отметили, что мужчина сильно постарел. "Вид у певца ужасный... так жалко... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявили в комментариях в "Инстаграм" артиста.

Зато от десятилетнего наследника Григория Лепса народ был в восторге. Мальчик растет невероятным красавцем, да еще и патриотичным! Иван с выражением зачитал строки из поэмы Роберта Рождественского "Реквием". "Вечная память всем, кто сложил головы для нашей Мирной и спокойной жизни", – написал под видео музыкант.

Поклонники пришли в восторг от публикации. "Боже, какой чудный мальчик, какие глаза. Умничка👏", "Отличное произведение выбрали, спасибо!", "👍какой красивый мальчик🤔спасибо", "Огромное спасибо. Очень душевно, тепло от сердца. Сынок прекрасен", – отметили фолловеры.

