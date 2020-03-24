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"Какой ад!": Григорий Лепс растолстел до 105 килограммов

Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Григорий Лепс стал гостем программы "Принцип Ковалева". Востребованный исполнитель рассказал о том, как его послали на три буквы, потому что он был пьян, вел себя ужасно и весил более 100 килограммов.
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Григорий Лепс признался, что путь к славе был весьма тернистым. Это сейчас он востребованный артист, желанный гость на любом корпоративе и сборном концерте, а когда-то его знал только родной город Сочи. Поняв, что хочет большего, 30-летний певец отправился в Москву.

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Григорий Викторович Лепс певец

Первопрестольная не приняла его с распростертыми объятиями. Григорий долго получал отказы от звукозаписывающих компаний. Творческие неудачи заставили исполнителя снимать напряжение алкоголем, что негативно повлияло на его внешний вид.

Лепс отметил, что даже деньги не помогали. "Тогда у нас главенствовала такая компания "Союз", большая была компания... О радио даже разговора не было. Люди говорили просто: "Да пошел он на ***, этот Лепс, вместе со своим репертуаром и своей фамилией!" Люди не хотели меня никуда ставить, никуда брать", – рассказал певец.

Григорий Лепс признался, что в некоторой степени понимает, почему получал отказы. "Выглядел я безобразно, вел себя еще хуже, постоянно был пьяный и весил 105 килограммов. Ну кому такой артист был нужен?" – задал риторический вопрос исполнитель.

Певец подчеркнул, что проблема была не только во внешнем виде. Многие, по мнению Лепса, просто не понимали, получится ли из него что-то путное. А певец верил в себя. Когда он добился успеха, те люди начали ему звонить с предложениями о сотрудничестве.

Впрочем, некоторые изначально верили, что Григорий Лепс станет популярным. Артист убежден, что главное – пахать и не сидеть сиднем. В комментариях к программе поклонники пришли в ужас, узнав, что певец растолстел. "Какой ад!" – примерно так звучали отзывы ошеломленных фанатов. Сейчас исполнитель тщательно следит за весом.

Отметим, что самой популярной песней Григория Лепса считается "Рюмка водки на столе", но многие любят другую его композицию – "Натали". Певец признался, что исполнял ее не в своей фирменной стилистике, но так его попросил спеть автор.

Автор: 24 марта 2020, 12:12
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