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Яна Рудковская не может оправиться от удара в спину

Яна Рудковская. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская не может прийти в себя после того, как в дружественное ей СМИ обнародовало данные о вероятном психическом расстройстве у ее семилетнего сына. Она заявила, что до сих пор в шоке, ведь у нее были хорошие отношения с владельцами этого издания.
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"Реакция будет самая жесткая, я до сих пор в глубоком шоке", – категорично объявила Яна Рудковская. Она сообщила, что свои извинения принес только шоумен Андрей Малахов, который, впрочем, давно уже не имеет никакого отношения к изданию StarHit, обнародовавшее информацию о том, что у ее сына Александра может быть синдром Аспергера.

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Однако ни его жена Наталья Шкулева, ни тесть Виктор Шкулев, ни главный редактор Анастасия Ананьина так и не извинились. Между тем, Яна Рудковская дала понять, что не намерена оставлять это дело на самотек. Она заявила о том, что дойдет до Международного суда по правам ребенка в Гааге, до Европейского суда по правам человека. Это связано с тем, что издание отчасти финансируется из-за рубежа.

"Больше всего удивляет цинизм – отмечать наши аккаунты в Instagram, в том числе страницу Саши – это край", – возмущена Яна Рудковская. Тем не менее, она была рада получить поддержку многих отечественных знаменитостей, даже фигуриста Алексея Ягудина, которого называли главным соперником Евгения Плющенко.

"Удивительно, а ведь они были нашими приятелями, мы друг к другу приходили на частные мероприятия, они приходили к нам в гости, Наталья Шкулева и Андрей Малахов были на крестинах Сашеньки, на моих днях рождения. Это ранило больше всего. Можно простить все, но здесь люди перешагнули грань", – пожаловалась Яна Рудковская.

Она отметила, что если бы ее сын действительно был болен, это бы давно все заметили, ведь у него с полугода есть собственная страничке в социальной сети "Инстаграм". К тому же, утверждает продюсер, она бы этого просто не стеснялась, наоборот, акцентируя внимание на его успехах. "Даже если ребенок был бы болен, он не должен узнавать это из какого-то издания. Ребенок об этом узнает от родителей", – подчеркнула Яна Рудковская.

Автор: 8 мая 2020, 14:29 Источник: "Спорт экспресс" ✓ Надежный источник
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