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"Да, я страшный как черт": Андрей Губин откровенно о своем состоянии

Андрей Губин. Кадр youtube.com
Недавно в Сети появилось свежее фото Андрея Губина. Судя по комментариям поклонников, снимок их напугал. Певец решил высказаться по этому поводу.
прочитано 1341 раз

Когда-то Андрей Губин был мегапопулярен. Его песни "Лиза", "Ночь", "Танцы", "Мальчик-бродяга" звучали отовсюду. Однако в какой-то момент артист пропал с радаров. Певец стал вести закрытый образ жизни, не выступал, не давал интервью.

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 Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Несколько лет назад в Сети появилось фото Андрея Губина. Некогда смазливый мальчик, по мнению поклонников, вдруг превратился в морщинистого неузнаваемого мужчину. Телевизионщики немедленно заинтересовались этими метаморфозами, и вскоре Андрей Губин снялся в ряде передач, объяснив, что ушел в тень из-за болезни. У артиста возникли проблемы с лицом.

В последнее время Андрей Губин много путешествовал, занимался спортом, но после возросшего внимания к своей персоне объявил о записи новых песен. Правда, пока их не слышно, зато появился новый снимок некогда популярного артиста. Этот кадр не добавил оптимизма поклонникам. По их мнению, певец похож на старика. А ведь ему недавно исполнилось только 46 лет.

Журналисты связались с Андреем Губиным. Тот не стал юлить. "Да, я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо", – оптимистично заявил певец.

Исполнитель пояснил, что на фото получился не лучшим образом из-за бессонницы. "В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние", – подытожил Андрей Губин.

Певец признался, что мечтает поехать на море, но из-за режима самоизоляции может уехать максимум в Подмосковье. Кстати, по его словам, именно там и было сделано резонансное фото. Андрей Губин пояснил, что приехал туда обсуждать песни, над записью которых сейчас работает. "Даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет, и дети от страха не заплачут", – уверенно заявил музыкант.

Автор: 8 мая 2020, 10:03 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с Андреем Губиным

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