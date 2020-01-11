Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею

Разин считает заболевание Губина, выражающееся в странном поведении, очень серьезным. "Оно может отрицательно сказаться на психологическом климате участников проекта. Поэтому, как продюсер, воздержусь от этого исполнителя, хотя отношусь к нему хорошо", – заявил Андрей Разин.
Судя по всему, продюсер говорил о группе "Дискотека Союз", которая успешно гастролирует по всей стране. Их концерты проходят, как правило, с аншлагами.
Напомним, что недавно появилась информация о предстоящем возвращении звезды 90-х Андрея Губина на сцену. Музыкант сам прокомментировал эти слухи.
Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина. Именно он рассказал о возобновлении творческой деятельности знаменитости.
"Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится", – отметил Тарасов.
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