Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Четверг
7 мая
Лента новостей
10:44
Банщикова и Макогон раскрыли подробности нового сезона сериала "Ищейка"
10:40
"Словно девочка": вид 45-летней Навки без макияжа стал сенсацией
10:32
Зеленского заперли на Украине из-за коронавируса
10:21
Рудковская неожиданно ответила за слова об "умственно отсталой" девочке
10:09
Надо успеть: Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина
10:06
Резко вздувшаяся грудь Муцениеце вызвала вопросы
09:55
"Своим поведением не заслужили": Киселев призвал ужесточить карантин в России
09:42
Россиянам рассказали об опасности антисептических средств
09:33
Закрутивший роман с копией Заворотнюк Жигунов остался без дома
09:28
Будет жарко: красавчик Колдун сразу после карантина зажжет в гей-сауне
09:27
В Москве мужчина с ножом ограбил McDonald's ради булочек
09:27
"Делает поправки": раскрыто странное развитие коронавируса в России
08:58
Тутберидзе вычеркнула из жизни Трусову после предательства
08:54
Карантин больно ударил по престарелому Винокуру
08:43
"Она выработала во мне злость": Янковский откровенно о критическом отношении Шукшиной
08:22
Екатерина Варнава перенесла две пластические операции
06:01
Кафельникова похвалилась дорогим подарком от избранника
04:04
"Безупречная": обнажившаяся Дарья Мороз поразила внешним видом
02:05
Не домик для прислуги: живущая у бывшего мужа Боня показала завистникам роскошь
00:11
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года
00:02
"Не влезаю": располневшая Кожевникова не может надеть джинсы
21:58
Коронавирус мутировал: ученые обнародовали неутешительные данные
21:58
Харламов умело унизил Волочкову
21:45
Как не натворить глупостей в условиях карантина
21:39
Вор украл 60 булок из заведения общепита в Москве
21:31
Владимир Познер захотел покончить с собой из-за рака
20:57
Минздрав России сообщил об опасности коронавируса для мужчин
20:55
"Среднестатистическая девчонка": Солнцев высказался о заявившей о чипировании людей Боне
20:41
Как раньше уже не будет: чем закончится карантин
20:29
Дерево упало на четырехлетнюю девочку в Подмосковье
20:26
Переплюнул Порошенко: мерзкая выходка Зеленского попала на видео
20:15
"Руки прочь!": Кудрявцева взвыла из-за издевательств над ребенком
19:52
"Я достаточно зарабатываю": уличенная в покупке подделок Бородина ответила на обвинения
19:37
Группа малолетних мародеров угнала 46 дорогих автомобилей в карантин
19:21
Миллионные штрафы: вскрылся конфликт Костюшкина с женой
19:17
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:12
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:04
Жуткие подробности смерти миллиардера Дмитрия Босова
18:43
"Почему я была двигателем...": Собчак завидует новым отношениям Виторгана
18:42
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года
18:27
Валерия влезла в скандал с сыном Плющенко
18:26
Натянувшая шкуру леопарда Бузова получила штраф за наряд
18:15
Жена Тарасова заполнила грудным молоком две морозильные камеры
18:11
"Немного моложе меня": победительницу "Последнего героя" позвали замуж
18:08
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
17:56
Больная раком дочь солиста "На-На" получила новый удар
17:45
Звезда фильма "Мимино" умерла от рака
17:33
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:30
Собянин отказался отменять карантин в Москве
17:29
Деградирующую Бородину умоляют взять себя в руки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Народ требует убрать Киркорова из шоу "Маска"
Галкин и Пугачева вместе с детьми закатили вечеринку на карантине
"Уже не хожу": у Надежды Бабкиной отказали ноги
Киркоров срочно вызывал медиков после вечеринки
"Хочу его вернуть": дочь Успенской взвыла от тоски
Шоу-бизнес

Рудковская неожиданно ответила за слова об "умственно отсталой" девочке

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская возмущена до глубины души информацией о том, будто у ее семилетнего сына Александра психическое расстройство. Она пригрозила подать в суд на СМИ, обнародовавшего эти данные. Но тут неожиданно выступила адвокат Катя Гордон, которая напомнила Яне Рудковской, как та на шоу назвала девочку "умственно отсталой". Яна немедленно прокомментировала свои слова.
прочитано 549 раз

Несколько лет назад на шоу "Топ Мини Моделс" телеканала World Fashion Яна Рудковская назвала юную модель Зою Кукушкину "умственно отсталой". Примечательно, что родители взяли девочку из детского дома. Катя Гордон заявила, что будет отстаивать интересы Зои в суде, и предложила Яне извиниться перед девочкой.

ПО ТЕМЕ

"Выходит за рамки": Киркоров влез в скандал с сыном Рудковской

"Я что вам дурачок какой-то?": сын Рудковской обратился к пожалевшему его Аршавину

Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Яна Рудковская от реагировала на выпад Кати Гордон. Продюсер опубликовала большой пост, посвященный небрежно брошенным словам, которые имеют большую силу. "Словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить", – философски заметила Яна Рудковская.

"Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль", – признался продюсер. Яна заключила, что необходимо быть бережнее как в словах, так и друг с другом.

"Нет слов "дауненок", "аутист", "жирный", "очкарик", "ненормальный", "картавый", "косой" , "шепелявый" "тупой " " и т.п. Есть люди. Самые разные. Взрослые и дети. И среди них есть ребенок с синдромом Дауна и человек с аутизмом, есть девочки и мальчики, которые носят очки, есть люди полные, а есть худые, есть дети и взрослые с "особенностями развития", – заключила Рудковская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Продюсер совершенно неожиданно предложил модели Зое Кукушкиной работу – снять для своего проекта Top Mini Star Models и на обложку детского дружеского приложения с ее благотворительным проектом и ее друзьями. В свою очередь, и Катя Гордон у себя в "Инстаграм" подтвердила, что спор с Яной Рудковской относительно "умственно отсталой" девочки решен миром.

Автор: 7 мая 2020, 10:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Маникюрша из мухосранска никак не угомонится!
Гость
Ответить
Все мы не святые, все ошибаемся. Хорошо, когда люди находят в себе силы признать и исправить свои ошибки. Понять и больше не повторять.
1

Популярные темы форума

Политика

Переплюнул Порошенко: мерзкая выходка Зеленского попала на видео
"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех
Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса
Путин и Лукашенко обсудили кадровые вопросы

Шоу-бизнес

Рудковская неожиданно ответила за слова об "умственно отсталой" девочке
Надо успеть: Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина
Резко вздувшаяся грудь Муцениеце вызвала вопросы
Закрутивший роман с копией Заворотнюк Жигунов остался без дома

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

"Становится только хуже!": дочь Кончаловского выступила с сообщением

Девушка сильно изменилась
Общество

Жуткие подробности смерти миллиардера Дмитрия Босова

Бизнесмен покончил с собой
Шоу-бизнес

Грязные носки поставили точку в истории любви Меньшовой и Гордина

Юля не стала молчать

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года
Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Трусова объявила об уходе
"Это уже за гранью": Ягудин взорвался из-за сына Плющенко
Агент заступился за Медведеву после скандала
Мария Шарапова заявила о желании спрятаться от всех

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+