Рудковская неожиданно ответила за слова об "умственно отсталой" девочке

Яна Рудковская возмущена до глубины души информацией о том, будто у ее семилетнего сына Александра психическое расстройство. Она пригрозила подать в суд на СМИ, обнародовавшего эти данные. Но тут неожиданно выступила адвокат Катя Гордон, которая напомнила Яне Рудковской, как та на шоу назвала девочку "умственно отсталой". Яна немедленно прокомментировала свои слова.

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