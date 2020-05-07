Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Четверг
7 мая
Лента новостей
10:44
Банщикова и Макогон раскрыли подробности нового сезона сериала "Ищейка"
10:40
"Словно девочка": вид 45-летней Навки без макияжа стал сенсацией
10:32
Зеленского заперли на Украине из-за коронавируса
10:21
Рудковская неожиданно ответила за слова об "умственно отсталой" девочке
10:09
Надо успеть: Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина
10:06
Резко вздувшаяся грудь Муцениеце вызвала вопросы
09:55
"Своим поведением не заслужили": Киселев призвал ужесточить карантин в России
09:42
Россиянам рассказали об опасности антисептических средств
09:33
Закрутивший роман с копией Заворотнюк Жигунов остался без дома
09:28
Будет жарко: красавчик Колдун сразу после карантина зажжет в гей-сауне
09:27
В Москве мужчина с ножом ограбил McDonald's ради булочек
09:27
"Делает поправки": раскрыто странное развитие коронавируса в России
08:58
Тутберидзе вычеркнула из жизни Трусову после предательства
08:54
Карантин больно ударил по престарелому Винокуру
08:43
"Она выработала во мне злость": Янковский откровенно о критическом отношении Шукшиной
08:22
Екатерина Варнава перенесла две пластические операции
06:01
Кафельникова похвалилась дорогим подарком от избранника
04:04
"Безупречная": обнажившаяся Дарья Мороз поразила внешним видом
02:05
Не домик для прислуги: живущая у бывшего мужа Боня показала завистникам роскошь
00:11
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года
00:02
"Не влезаю": располневшая Кожевникова не может надеть джинсы
21:58
Коронавирус мутировал: ученые обнародовали неутешительные данные
21:58
Харламов умело унизил Волочкову
21:45
Как не натворить глупостей в условиях карантина
21:39
Вор украл 60 булок из заведения общепита в Москве
21:31
Владимир Познер захотел покончить с собой из-за рака
20:57
Минздрав России сообщил об опасности коронавируса для мужчин
20:55
"Среднестатистическая девчонка": Солнцев высказался о заявившей о чипировании людей Боне
20:41
Как раньше уже не будет: чем закончится карантин
20:29
Дерево упало на четырехлетнюю девочку в Подмосковье
20:26
Переплюнул Порошенко: мерзкая выходка Зеленского попала на видео
20:15
"Руки прочь!": Кудрявцева взвыла из-за издевательств над ребенком
19:52
"Я достаточно зарабатываю": уличенная в покупке подделок Бородина ответила на обвинения
19:37
Группа малолетних мародеров угнала 46 дорогих автомобилей в карантин
19:21
Миллионные штрафы: вскрылся конфликт Костюшкина с женой
19:17
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:12
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:04
Жуткие подробности смерти миллиардера Дмитрия Босова
18:43
"Почему я была двигателем...": Собчак завидует новым отношениям Виторгана
18:42
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года
18:27
Валерия влезла в скандал с сыном Плющенко
18:26
Натянувшая шкуру леопарда Бузова получила штраф за наряд
18:15
Жена Тарасова заполнила грудным молоком две морозильные камеры
18:11
"Немного моложе меня": победительницу "Последнего героя" позвали замуж
18:08
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
17:56
Больная раком дочь солиста "На-На" получила новый удар
17:45
Звезда фильма "Мимино" умерла от рака
17:33
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:30
Собянин отказался отменять карантин в Москве
17:29
Деградирующую Бородину умоляют взять себя в руки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Народ требует убрать Киркорова из шоу "Маска"
Галкин и Пугачева вместе с детьми закатили вечеринку на карантине
"Уже не хожу": у Надежды Бабкиной отказали ноги
Киркоров срочно вызывал медиков после вечеринки
"Хочу его вернуть": дочь Успенской взвыла от тоски
Шоу-бизнес

Резко вздувшаяся грудь Муцениеце вызвала вопросы

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неужели Агата Муцениеце делала пластическую операцию по увеличению груди? Таким вопросом задались поклонники после недавней публикации актрисы в "Инстаграм".
прочитано 793 раза

Закончив школу, Агата Муцениеце начала модельную карьеру. Тогда девушка участвовала в различных фотосессиях. Один из старых кадров актрисе недавно попался на глаза, и она решила выложить его в инстаграм-аккаунт, пишет "Комсомольская правда". На черно-белом снимке у Агаты задумчивый взгляд и элегантная поза. Поклонники заметили, что за десять лет Муцениеце нисколько не изменилась.

ПО ТЕМЕ

"Переведите мне на карту": Муцениеце уличили в попытке заработать на разводе с Прилучным

“Я счастлива, что он у меня есть”: Муцениеце показала любимого мужчину после развода с Прилучным

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Правда, это касается только лица. В последнее время актриса подчеркивает свою пышную грудь, надевая платья с глубоким декольте. А вот на старой фотографии прелести актрисы выглядят куда скормнее. "А где грудь?" – спросили внимательные фолловеры. Некоторые предположили, что Агата ложилась под нож хирурга. "Хм, странно, неужели пластика?" – написал один из пользователей Сети. Другие нашли оправдание Муцениеце. "Чего вы удивляетесь? Двое детей. Вполне естественно, что грудь увеличилась", – объяснил подписчик.

Напомним, сейчас актриса переживает развод. В феврале Агата заявила, что хочет расстаться со своим супругом Павлом Прилучным. Поводом для расторжения брака, по словам знаменитости, является ужасное поведение мужа. Актер часто поднимает руку на возлюбленную. После очередного насилия Муцениеце в слезах записала видео, где рассказала о произошедшем, и опубликовала это в Сети. Сейчас готовятся документы для развода. Очевидно, семья Прилучных распадется после карантина.

Автор: 7 мая 2020, 10:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Переплюнул Порошенко: мерзкая выходка Зеленского попала на видео
"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех
Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса
Путин и Лукашенко обсудили кадровые вопросы

Шоу-бизнес

Рудковская неожиданно ответила за слова об "умственно отсталой" девочке
Надо успеть: Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина
Резко вздувшаяся грудь Муцениеце вызвала вопросы
Закрутивший роман с копией Заворотнюк Жигунов остался без дома

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

"Становится только хуже!": дочь Кончаловского выступила с сообщением

Девушка сильно изменилась
Шоу-бизнес

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна

Наследница юмориста удивила народ
Шоу-бизнес

"Уже не хожу": у Надежды Бабкиной отказали ноги

Певица пожаловалась на ухудшение состояния

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года
Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Трусова объявила об уходе
"Это уже за гранью": Ягудин взорвался из-за сына Плющенко
Агент заступился за Медведеву после скандала
Мария Шарапова заявила о желании спрятаться от всех

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+