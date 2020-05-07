Резко вздувшаяся грудь Муцениеце вызвала вопросы

Неужели Агата Муцениеце делала пластическую операцию по увеличению груди? Таким вопросом задались поклонники после недавней публикации актрисы в "Инстаграм".

Закончив школу, Агата Муцениеце начала модельную карьеру. Тогда девушка участвовала в различных фотосессиях. Один из старых кадров актрисе недавно попался на глаза, и она решила выложить его в инстаграм-аккаунт, пишет "Комсомольская правда". На черно-белом снимке у Агаты задумчивый взгляд и элегантная поза. Поклонники заметили, что за десять лет Муцениеце нисколько не изменилась.

Правда, это касается только лица. В последнее время актриса подчеркивает свою пышную грудь, надевая платья с глубоким декольте. А вот на старой фотографии прелести актрисы выглядят куда скормнее. "А где грудь?" – спросили внимательные фолловеры. Некоторые предположили, что Агата ложилась под нож хирурга. "Хм, странно, неужели пластика?" – написал один из пользователей Сети. Другие нашли оправдание Муцениеце. "Чего вы удивляетесь? Двое детей. Вполне естественно, что грудь увеличилась", – объяснил подписчик.

Напомним, сейчас актриса переживает развод. В феврале Агата заявила, что хочет расстаться со своим супругом Павлом Прилучным. Поводом для расторжения брака, по словам знаменитости, является ужасное поведение мужа. Актер часто поднимает руку на возлюбленную. После очередного насилия Муцениеце в слезах записала видео, где рассказала о произошедшем, и опубликовала это в Сети. Сейчас готовятся документы для развода. Очевидно, семья Прилучных распадется после карантина.