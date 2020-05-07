Карантин больно ударил по престарелому Винокуру

Винокур проводит карантин на даче вместе с супругой, дочерью и ее внуком. Юморист заверил, что со всей ответственностью соблюдает режим самоизоляции: к нему в дом никто не ходит, а за продуктами в магазин выходит лишь наследница.
При этом артисту с трудом удается перестроиться на новый ритм жизни. Владимир Натанович большую часть времени проводил на сцене. Теперь же приходится трудиться в ограниченном пространстве.
Чтобы оставаться в тонусе, Винокур начал работу над новым проектом. Артист поведал о своих планах в эфире программы "У нас все дома" на Первом канале.
Знаменитый юморист признается, что подобная ситуация у него впервые в жизни. Ему приходится придумывать способы больше двигаться, передает Teleprogramma.pro.
К примеру, знаменитость использует в доме различные спортивные тренажеры, а также посвящает время дочери, занимаясь с ней балетом. Стоит отметить, что наследница Винокура работает в Государственном академическом Большом театре.
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