Карантин больно ударил по престарелому Винокуру

Многим тяжело приходится в четырех стенах из-за режима самоизоляции. В их числе оказался юморист Владимир Винокур.

Винокур проводит карантин на даче вместе с супругой, дочерью и ее внуком. Юморист заверил, что со всей ответственностью соблюдает режим самоизоляции: к нему в дом никто не ходит, а за продуктами в магазин выходит лишь наследница.

При этом артисту с трудом удается перестроиться на новый ритм жизни. Владимир Натанович большую часть времени проводил на сцене. Теперь же приходится трудиться в ограниченном пространстве.

Чтобы оставаться в тонусе, Винокур начал работу над новым проектом. Артист поведал о своих планах в эфире программы "У нас все дома" на Первом канале.

Знаменитый юморист признается, что подобная ситуация у него впервые в жизни. Ему приходится придумывать способы больше двигаться, передает Teleprogramma.pro.

К примеру, знаменитость использует в доме различные спортивные тренажеры, а также посвящает время дочери, занимаясь с ней балетом. Стоит отметить, что наследница Винокура работает в Государственном академическом Большом театре.