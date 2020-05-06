Больная раком дочь солиста "На-На" получила новый удар

Девушка разоткровенничалась в своем инстаграм-аккаунте. Оказывается, перед тем, как попасть в больницу, она перенесла душевную драму.
По признанию дочери солиста группы "На-На", расставание было очень тяжелым. Она так переживала, что потеряла интерес к жизни. Виктория сообщила, что решение закончить отношения приняла не она.
Наследница певца сожалеет о том, что в ее окружении не было людей, которые могли бы ей рассказать, как проживать подобные ситуации, оставаясь спокойной. При этом она уверена, что даже после расставания не нужно держать зла на бывшего возлюбленного и выстраивать против него заговоры.
Напомним, в конце 2019 года дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина была экстренно госпитализирована после обморока. У девушки обнаружили онкологическое заболевание – астроциотому третьей степени. Раковую опухоль удалил. Она прошла несколько курсов лучевой терапии.
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