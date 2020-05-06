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"Как хватает совести на такое?!": Навка взорвалась от слов о психическом расстройстве

Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал вокруг младшего сына Яны Рудковской набирает обороты. Не осталась в стороне даже Татьяна Навка, которую за глаза называют ее соперницей.
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Все началось с того, что недавно один из известных журналов опубликовал статью о психическом расстройстве семилетнего сына продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко Александра, ссылаясь на непроверенный источник. Родители Саши поспешили опровергнуть появившуюся в СМИ информацию и пообещали расправиться с нерадивыми журналистами в правовом поле.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Это просто за гранью!!! Мне звонят друзья со всего мира, уже подключились международные адвокаты! Статьи переведены уже на: японский, английский и итальянские языки! Вы не просто заплыли за буйки, "товарищи"! Вы нарушили все человеческие законы нравственности!!!" – возмутилась Яна Рудковская в Сети.

Многие отечественные знаменитости поддержали продюсера и фигуриста. Не осталась в стороне и Татьяна Навка, которую в интернете называют главной соперницей Яны Рудковской. Дело в том, что обе блондинки серьезно занимаются постановкой ледовых шоу, многие из которых базируются на всем известных сказках.

"Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – задала риторический вопрос Татьяна Навка у себя в "Инстаграм". Далее фигуристка отметила, что мало осталось добросовестных журналистов, и посетовала, что и сама не раз столкнулась с непорядочностью репортеров, когда стала популярна.

Татьяна Навка заявила, что знает сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко как "целеустремленного, развитого, озорного и спортивного мальчика". "В первую очередь он просто ребенок, у которого идет период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?!" – взорвалась фигуристка.

Интересно, что в комментариях отметилась и сама Яна Рудковская. "Танечка, спасибо! Уважаю! Ценю!" – поблагодарил за поддержку Татьяну Навку музыкальный продюсер.

Автор: 6 мая 2020, 12:50
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