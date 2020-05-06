"Как хватает совести на такое?!": Навка взорвалась от слов о психическом расстройстве

Скандал вокруг младшего сына Яны Рудковской набирает обороты. Не осталась в стороне даже Татьяна Навка, которую за глаза называют ее соперницей.

Все началось с того, что недавно один из известных журналов опубликовал статью о психическом расстройстве семилетнего сына продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко Александра, ссылаясь на непроверенный источник. Родители Саши поспешили опровергнуть появившуюся в СМИ информацию и пообещали расправиться с нерадивыми журналистами в правовом поле.

"Это просто за гранью!!! Мне звонят друзья со всего мира, уже подключились международные адвокаты! Статьи переведены уже на: японский, английский и итальянские языки! Вы не просто заплыли за буйки, "товарищи"! Вы нарушили все человеческие законы нравственности!!!" – возмутилась Яна Рудковская в Сети.

Многие отечественные знаменитости поддержали продюсера и фигуриста. Не осталась в стороне и Татьяна Навка, которую в интернете называют главной соперницей Яны Рудковской. Дело в том, что обе блондинки серьезно занимаются постановкой ледовых шоу, многие из которых базируются на всем известных сказках.

"Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – задала риторический вопрос Татьяна Навка у себя в "Инстаграм". Далее фигуристка отметила, что мало осталось добросовестных журналистов, и посетовала, что и сама не раз столкнулась с непорядочностью репортеров, когда стала популярна.

Татьяна Навка заявила, что знает сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко как "целеустремленного, развитого, озорного и спортивного мальчика". "В первую очередь он просто ребенок, у которого идет период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?!" – взорвалась фигуристка.

Интересно, что в комментариях отметилась и сама Яна Рудковская. "Танечка, спасибо! Уважаю! Ценю!" – поблагодарил за поддержку Татьяну Навку музыкальный продюсер.