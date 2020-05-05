"Выходит за рамки": Киркоров влез в скандал с сыном Рудковской

На днях произошел скандал, связанный с семилетним Сашей Плющенко. Авторы известного издания опубликовали статью о болезни мальчика, ссылаясь на непроверенный источник. Родители Саши Яна Рудковская и Евгений Плющенко поспешили опровергнуть появившуюся в СМИ информацию и пообещали расправиться с нерадивыми журналистами. Фигурист заявил, что вынужден обратиться в суд, причем не только в российский.
Прокомментировать ситуацию решил поп-король Филипп Киркоров, сделав публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Артист признал, что дети знаменитостей зачастую оказываются под пристальным вниманием общественности. Мол, поклонники и журналисты хотят знать об их жизни все. Он похвалил Гном Гномыча, что тот достойно справляется с таким испытанием. Киркоров считает мальчика очень трудолюбивым и дисциплинированным.
"У нас же принято обсуждать именно тех, кто выходит за рамки общепринятых стандартов. Уж я то знаю это не понаслышке!", – написал Филипп.
Киркоров вспомнил, что Гном Гномыч и его мама Яна Рудковская принимали участие в съемках клипа "Цвет настроения синий". Он выложил отрывок из музыкального видео, где Саша предстает в кофте с ироничной надписью "У меня счастливое детство" и изображает употребление алкоголя.
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