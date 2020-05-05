Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Вторник
5 мая
Лента новостей
12:48
Галкин и Пугачева вместе с детьми сходят с ума на карантине
12:31
Звезду сериала "Кухня" госпитализировали в Москве
12:08
"Мальчик мой, не ревнуй": Галкина опустили при попытке заступиться за Пугачеву
11:38
"Никому не говорите!": Васильев рассказал об интимной связи с телеведущей Шараповой
11:22
"Можешь уезжать!": Меган Маркл угрожает принцу Гарри расставанием
11:15
"Переведите мне на карту": Муцениеце уличили в попытке заработать на разводе с Прилучным
11:12
"Я что вам дурачок какой-то?": сын Рудковской обратился к пожалевшему его Аршавину
10:37
Киркоров срочно вызывал медиков после вечеринки
10:36
Доктор Комаровский заявил о необходимости секса в разгар эпидемии
10:35
"Это уже за гранью": Ягудин взорвался из-за сына Плющенко
08:05
Народ требует убрать Киркорова из шоу "Маска"
06:34
Валюшкина шокировала россиян дерзким видом
04:21
Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть
02:16
Появились данные о беременности внучки Елизаветы II
00:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 мая 2020 года
00:09
"На Сташевского похож": Свиридова показала народу красавца-сына
22:23
Наталья Андрейченко оголила прелести на публике
20:04
Известную актрису убрали из шоу "Танцы со звездами" из-за коронавируса
18:13
"Доведу дело до конца": Плющенко разразился гневной речью из-за сына
18:04
"Умею воспитывать монстров": Михалкова откровенно рассказала о сыновьях
17:45
"У него закончились деньги": экс-супруга вывела Башарова на чистую воду
17:40
Объявлено о совещании Путина по коронавирусу
17:32
Избранница Петрова объявила о пополнении
17:11
Волочкова предстала перед россиянами с большим животом
16:55
Яхина о скандале вокруг сериала "Зулейха открывает глаза": Мне очень жаль
16:32
Коронавирус опасен для всех органов человека
15:55
"Ее убьют": Соловьев боится за жизнь влезшей в бизнес Собчак
15:22
Обиженная на Борисову Волочкова передумала отстаивать в суде честь и достоинство
15:15
Митрополит Иона умер от коронавируса
14:55
Седокова вывалила грудь на всеобщее обозрение
14:47
Андрея Разина настигла смерть
14:40
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
14:13
"Очень боимся": главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в России
14:00
Степаненко потратила баснословную сумму на пластические операции
13:32
Козловский растрогал народ снимком с маленькой дочерью
13:19
"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться
12:53
Юлия Пересильд сообщила об уходе
12:47
Недавно женившийся Макаревич не живет со своей супругой
12:14
"У меня праздник!": Кормухина показала новорожденного ребенка
12:11
С чего начинается коронавирус? Названы самые ранние симптомы
12:07
В семье Ольги Орловой случилась беда
11:41
"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной
11:34
"Бывает больно": Климова сделала признание
11:00
Более 10 тысяч заразившихся: коронавирус в России не отступает
10:47
"Вырезали несколько внутренних органов": певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком
10:28
Стали известны подробности развода Оксаны Самойловой и Джигана
10:17
"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи
09:58
В Минздраве заявили о продлении карантина: Может быть еще один пик
09:46
Какая погода будет в России на 9 мая
08:28
Опубликованы данные на 4 мая о погибших от коронавируса в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть
"Сказка для бедных": выписанную из больницы Бабкину уличили в наглой лжи
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи
"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной
Шоу-бизнес

"Я что вам дурачок какой-то?": сын Рудковской обратился к пожалевшему его Аршавину

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семилетний Саша Плющенко обиделся на Андрея Аршавина. Он записал видео для футболиста.
прочитано 1196 раз

Яна Рудковская и Евгений Плющенко во время режима самоизоляции снимают, по их мнению, много забавных видеороликов для своих инстаграм-аккаунтов. В некоторых из них появляется сын супругов Саша, которого мама ласково называет Гном Гномыч. Оказалось, за публикациями звездной семейки следит Андрей Аршавин. Недавно футболист прокомментировал творчество Плющенко и Рудковской, пожалев Гном Гномыча. Ему показалось, что юный фигурист участвует в челленджах родителей "из-под палки", ведь на всех видео у Саши серьезное лицо.

ПО ТЕМЕ

"Это уже за гранью": Ягудин взорвался из-за сына Плющенко

"Доведу дело до конца": Плющенко разразился гневной речью из-за сына

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Спустя некоторое время Плющенко-младший решил обратиться к знаменитому футболисту. Он записал видео и опубликовал его в "Инстаграме". Гном Гномыч не понимает, почему Андрей говорит про него гадости. Мальчик заверил, что делает все по собственному желанию, а не по наказу мамы и папы. "Меня из-под палки никто не заставляет! Почему вы говорите, что я должен улыбаться? Я что, вам дурачок какой-то?", – на повышенных тонах сказал Саша.

После этого Гном Гномыч заявил, что с легкостью обыграет Аршавина в футбол, потому что тот "слабенький". Чтобы победить, мальчик уверен, ему достаточно сделал один подкат под ноги.

Напомним, на днях журналисты опубликовали статью о болезни Саши, ссылаясь на непроверенный источник. Рудковская и Плющенко пришли в ярость от этого. Они уже опровергли информацию и назвали ее ложной. Также родители готовы обратиться в суд, чтобы наказать бессовестных сотрудников СМИ.

Автор: 5 мая 2020, 11:12

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
От осинки не родятся апельсинки..Ребёнка испортили,затыкали,весь дёрганый,злой,рот кривит...Нет любви,ласки,это всё в детстве как живая вода для ребёнка,пока окрепнет.Аукнется,когда подрастёт.
1

Популярные темы форума

Политика

"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Шоу-бизнес

"Доведу дело до конца": Плющенко разразился гневной речью из-за сына
"У него закончились деньги": экс-супруга вывела Башарова на чистую воду
Избранница Петрова объявила о пополнении
"Умею воспитывать монстров": Михалкова откровенно рассказала о сыновьях

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть

На кадрах телеведущая резвится с любимым мужчиной в постели
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 мая 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться

Телеведущая представила собственный фильм
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд сообщила об уходе

Актриса поделилась переживаниями

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+