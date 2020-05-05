"Я что вам дурачок какой-то?": сын Рудковской обратился к пожалевшему его Аршавину

Семилетний Саша Плющенко обиделся на Андрея Аршавина. Он записал видео для футболиста.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко во время режима самоизоляции снимают, по их мнению, много забавных видеороликов для своих инстаграм-аккаунтов. В некоторых из них появляется сын супругов Саша, которого мама ласково называет Гном Гномыч. Оказалось, за публикациями звездной семейки следит Андрей Аршавин. Недавно футболист прокомментировал творчество Плющенко и Рудковской, пожалев Гном Гномыча. Ему показалось, что юный фигурист участвует в челленджах родителей "из-под палки", ведь на всех видео у Саши серьезное лицо.

Спустя некоторое время Плющенко-младший решил обратиться к знаменитому футболисту. Он записал видео и опубликовал его в "Инстаграме". Гном Гномыч не понимает, почему Андрей говорит про него гадости. Мальчик заверил, что делает все по собственному желанию, а не по наказу мамы и папы. "Меня из-под палки никто не заставляет! Почему вы говорите, что я должен улыбаться? Я что, вам дурачок какой-то?", – на повышенных тонах сказал Саша.

После этого Гном Гномыч заявил, что с легкостью обыграет Аршавина в футбол, потому что тот "слабенький". Чтобы победить, мальчик уверен, ему достаточно сделал один подкат под ноги.

Напомним, на днях журналисты опубликовали статью о болезни Саши, ссылаясь на непроверенный источник. Рудковская и Плющенко пришли в ярость от этого. Они уже опровергли информацию и назвали ее ложной. Также родители готовы обратиться в суд, чтобы наказать бессовестных сотрудников СМИ.