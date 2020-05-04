"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи

Музыкальный продюсер не ожидала, что сотрудники уважаемого издания опубликуют ложный материал о здоровье ее сына, ссылаясь на неизвестный источник. Поступок журналистов она назвала гнусным и "поразительно нечистоплотным".
Яна Рудковская призналась, что отчасти понимает, почему появилась эта статья. "Это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого. Хайп и скандал – ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно", – разразилась гневной речью звезда.
Однако в этот раз корреспонденты переступили черту. Яна Рудковская заявила о намерении подать в суд на издание, разместившее ложный материал. В своем телеграм-канале продюсер сообщила, что наняла адвоката, и пообещала наказать виновных "по полному счету и закону". "Ответите за каждое слово!", – взбесилась она.
По мнению продюсера, причиной слухов стала зависть. Саша растет мальчиком добрым, спортивным, старательным. С шести месяцев у него есть собственная страница в "Инстаграме", где можно увидеть его тренировки на льду и прогулки с друзьями. "Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению", – подчеркнула Яна Рудковская.
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