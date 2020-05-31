"Уже не хватает сил": Кузьмин заговорил об уходе

Ярчайшая звезда российской эстрады Владимир Кузьмин в день своего юбилея раскрыл интимные подробности личной жизни. Оказалось, певец содержит нескольких "нахлебников". Это обстоятельство и не позволяет ему меньше заниматься работой, от которой он порядком устал.

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