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Страдающий от пьянства брат упал в ноги Кузьмину

Страдающий от пьянства брат упал в ноги Кузьмину

Владимир Кузьмин. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена брата Владимира Кузьмина забила тревогу. Александр спивается и, соответственно, его здоровье ухудшается.
прочитано 226 раз

Раньше Александр и Владимир Кузьмины были близки. Братья вместе выступали и строили планы, как добиться успеха в музыкальном бизнесе. Когда их коллектив распался, Александр решил обосноваться в США, а Владимир предпочел жить в Москве. Несмотря на то, что их разделяло огромное расстояние, братья старались поддерживать общение. Но все изменилось несколько лет назад.

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Владимир Борисович Кузьмин музыкант, рок-вокалист, автор песен

Из-за того, что отношения с сыновьями стали ухудшаться, Александр нашел утешение в алкоголе. Он начал много пить. Кроме того, мужчину добивает тот факт, что он так и не реализовался в музыкальной карьере. Его супруга Наталья больше не могла наблюдать за упадническим настроением мужа, поэтому решила обратиться за помощью к журналистам.

"Недавно ему было так плохо, что я вызвала врачей. Мы его несколько дней спасали. И эти дни в больнице были просто ужасными", – рассказала она.

Александра не волнует алкогольная зависимость. Он лишь хочет наладить отношения с братом. В эфире программы "Пусть говорят", мужчина обратился к своему знаменитому родственнику и попросил у него помощи. Сейчас Александр едва сводит концы с концами, несмотря на то, что Владимир периодически ему помогает с финансами.

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Публикация от Владимир Кузьмин ������ (@v.kuzmin_official)

В планах у спившегося родственника музыканта всерьез заняться музыкой. Кроме того, Александр хочет завести еще детей. У него уже есть пятеро наследников.

В семье Владимира Кузьмина не верят в искренность намерений его брата. Родственники сомневаются, что Александр сможет победить зависимость и начать нормальную жизнь.

Автор: 27 мая 2020, 21:46 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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