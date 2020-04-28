"Пришло время об этом рассказать": жена рассорила Кузьмина с родным братом

Младший брат Владимира Кузьмина Александр признался, что не общается с именитым родственником. Якобы виновата в этом его жена Екатерина.

Владимир Кузьмин расстался с молодой любовницей Светланой и вернулся к жене Екатерине, с которой прожил много лет. В этой ситуации младший брат Владимира Александр встал на сторону Светланы. В итоге с именитым родственником Саша общаться перестал. "У нас в семье всегда были прозрачные отношения. Я никогда не ругался с братом, зачем? Но, к сожалению, после того, как в его жизнь ворвалась его жена Катя, наши отношения изменились и в результате испортились", – посетовал Александр Кузьмин.

Когда-то он помогал Владимиру в создании и становлении группы "Динамик", оказывал поддержку. "А сейчас получается, что из-за женщины (его нынешней жены) мы забыли, что мы с ним одной крови. Я считаю, что это неправильно", – заявил брат артиста.

Александр предположил, что Екатерина невзлюбила его после того, как он попытался отговорить родственника отказаться от кришнаизма, в которое его якобы втянула молодая супруга. "Я пытался донести до брата, что все эти веры могут управлять человеком не в нужную ему сторону несмотря на то, что каждая вера несет свою правду, добро и ценности", – объяснил свою точку зрения Кузьмин.

Кроме того, Александр убежден: Екатерина боится, что он выдаст брату какие-то ее тайны. "Видя некоторые неправильные движения со стороны приближенных к брату лиц, я всегда старался до него донести правду, на которую он, возможно, закрывал глаза", – цитирует Кузьмина сайт "Комсомольская правда".

Александр напомнил, что они с братом когда-то вместе записывали хиты, создавали аранжировки. "Он всегда советовался со мной и прислушивался к моему мнению. Поэтому та слава, которая постигла моего брата, отчасти и моя заслуга. Сейчас пришло время об этом рассказать", – заявил Кузьмин. В заключение Александр признался: он сожалеет о том, что между ними пробежала черная кошка.