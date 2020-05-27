Близкого человека Пугачевой избила дочь

Как утверждают знакомые семьи, Ольга Джавахадзе не ладила с наследницей. Она постоянно отчитывала Марту за чрезмерное употребление алкоголя. Кроме того, дочь не занималась воспитанием собственного ребенка. В один момент Марта не смогла выносить претензии матери и накинулась на нее.
Джавахадзе знают многие знаменитости. В свое время она работала с Аллой Пугачевой. Певица даже приглашала бухгалтера к себе домой, чтобы та решала важные вопросы. Например, Ольга однажды купила для артистки часть предприятия в Крымске, чтобы Алла Борисовна занималась производством собственных чипсов. Помимо этого, Джавахадзе вкладывала деньги в акции вин– и пивзаводов, а также пункта приема зерна. Женщина даже была вовлечена в бракоразводный процесс Пугачевой с Киркоровым.
Бухгалтер перестала сотрудничать с Аллой Борисовной десять лет назад. Это произошло без скандалов и ссор. Сейчас клиентами Джавахадзе являются хореограф Алла Духова, композитор Игорь Крутой и продюсер Иосиф Пригожин.
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