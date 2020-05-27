Близкого человека Пугачевой избила дочь

Известный в шоу-бизнесе бухгалтер Ольга Джавахадзе обратилась в больницу с травмами. У нее обнаружили ссадины на лице. На грудной клетке – сильные ушибы. Выяснилось, что увечья ей нанесла собственная дочь.



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