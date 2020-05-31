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"Ребята, работайте!": Лепс влез в скандал Шнурова и Пригожина

Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конфликт музыканта Сергея Шнурова и продюсера Иосифа Пригожина вызвал бурные обсуждения не только среди рядовых пользователей, но и среди представителей шоу-бизнеса. Певец Григорий Лепс рассказал, чья позиция ему ближе.
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Поводом для скандала стало заявление Иосифа Пригожина о бедствующем положении звезд. Якобы из-за пандемии артисты еле сводят концы с концами.

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Григорий Викторович Лепс певец

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Мимо слов продюсера не смог пройти музыкант Сергей Шнуров. Лидер группировки "Ленинград" высмеял супруга Валерии и в шутку пообещал прислать ему сосиски из "Пятерочки".

Сторону Сергея Шнурова занял его коллега Григорий Лепс. Он отметил, что в бедственном положении сейчас находятся не только артисты, но и люди других профессий – шахтеры, колхозники, пенсионеры. По его мнению, звезды ничем не лучше и не хуже других российских граждан.

Сам Григорий Лепс не жалуется на судьбу. Единственно верным выходом из ситуации он видит работу. "Что артистам пожелать? Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет", – сказал певец в интервью "Пятому каналу".

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Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

Также он пообещал оказать помощь всем исполнителям, которые оказались в непростой ситуации. "Если кому-то нужна моя помощь – студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет. Милости прошу!", – заявил Григорий Лепс.

Автор: 31 мая 2020, 10:36 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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