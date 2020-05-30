"Не дал ни копейки": Пригожин взорвался из-за унижений от бывшего мужа Валерии

Продюсер возмутился по поводу вынужденного общения жены с Шульгиным. Он рассказал, что и сама певица Валерия считает годы, прожитые с экс-супругом, ужасными. Продюсер нередко поднимал на нее и детей руку.
Выяснилось, что артистка вынуждена терпеть унижения от Шульгина до сих пор. Каждый раз перед выступлениями она должна брать у него разрешение на исполнение песен, написанных в период их сотрудничества.
Иосиф Пригожин негодует: ведь они с певицей Валерией воспитали детей от ее бывшего мужа. "За все годы он не дал ни копейки денег. Ни разу не присылал алименты", – поделился продюсер.
Отметим, что звездной паре приходится в последнее время защищаться от нападок со стороны коллег и поклонников. Ранее певица Валерия заступилась за Иосифа Пригожина, которого раскритиковали за высказывания о российских артистах, бедствующих из-за отсутствия работы в условиях пандемии коронавируса.
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