"Ну камон, ребята!": Рудковская устроила пляски с бутылкой перед маленьким сыном

Яна Рудковская эпатировала публику очередным сомнительным роликом. Она намекнула на то, что любит выпить.

Продюсер станцевала с бутылкой спиртного на кухне. В ролике ее семилетний сын Саша трагичным голосом упрекнул ее за такое поведение. "Мама, тебе же вчера было плохо!" – отметил ребенок.



При этом Яна Рудковская возмутилась, что ее актерские порывы неправильно понимают. Она попросила воспринимать данное видео как очередное юмористическое.

"Ну камон, ребята! Зачем вы постоянно обманываете горячими заголовками своих читателей?" – возмутилась звезда. При этом жену фигуриста Евгения Плющенко не смущает, что она выбрала скользкую тему для шуток.

Продюсер и фигурист довольно часто публикуют в своих инстаграм-аккаунтах фото и видео с отпрыском. Хейтеры считают, что те слишком жестко воспитывают мальчика и отнимают у него детство, принуждая к многочасовым тренировкам и съемкам в рекламе. А поклонники семьи Яны Рудковской уверены, что из Саши вырастет настоящая звезда фигурного катания

