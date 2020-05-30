"Дебильная аудитория": Валерия проболталась о своем отношении к россиянам в ходе розыгрыша

Певица Валерия оскорбила поклонников. Она сделала грубое заявление во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей ютуб-шоу Comment Out.



Артистке выпало задание позвонить жене Иосифа Пригожина и предложить провести прямой эфир в социальной сети, подготовив различные челленджи. Певица Валерия отказалась. Более того, она назвала один из предложенных вариантов трешем.

При этом исполнительница согласилась, что "надо что-то делать" с онлайн-стримами. "Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала", – проболталась она о своем отношении к россиянам. Звезда добавила, что челленджи – "это немножко мелко как-то, как-то глуповато".

Позднее пользователи Сети спросили певицу Валерию, почему она оскорбила поклонников. Она поспешила оправдаться, ответив, что речь шла не о ее аудитории, а той, "которая глотает тупой контент".

Напомним, ранее в Сети между мужем певицы Валерии и Сергеем Шнуровым разгорелся скандал. Поводом послужили слова продюсера о "чудовищном положении" артистов в пандемию коронавируса. Лидер группировки "Ленинград" высмеял Пригожина с супругой, не поверив, что им не на что жить. В свою очередь муж артистки отметил, что имел в виду не их семью.

