Лена Миро обвинила Сергея Шнурова в плагиате и обещала раздавить "словесным катком"

Сергей Шнуров обрушился с критикой на звезд отечественного шоу-бизнеса. Музыкант усомнился в таланте и профессионализме коллег по цеху.
По словам Сергея, артисты сегодня работают не для зрителя, на аудиторию им откровенно плевать. Основную кассу таким вокалистам делают не концерты, ведь билеты на них не раскупаются, а всевозможные "дни города".
Также, по мнению Шнурова, в соцсетях российских звезд почти нет реальных подписчиков, а только купленные боты. Не брезгают знаменитости накрученными лайками и просмотрами. Популярность большинства певцов – это миф и фикция.
На рассуждения лидера группы "Ленинград" обратила внимание Лена Миро. Обозревательница отметила, что Сергей Шнуров свои постулаты позаимствовал из ее блога.
Миро сравнила выдержки из собственных текстов с рассуждениями вокалиста. Обнаружив совпадение мыслей Лена обвинила Сергея в плагиате. Также Миро заметила, что Шнуров ее лучший ученик.
"Именно с моей подачи наш шоубиз теперь именуют сельской дискотекой, а наших так называемых звезд – деревенскими селебами или нарядным колхозом", – написала Лена Миро.
Обозревательница призвала вокалиста отказаться от воровства ее текстов. В противном случае Лена Миро обещала Сергею Шнурову жестокое наказание: раздавить "словесным катком".
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