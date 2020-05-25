Лепс вмешался в грязный скандал с "голодающим" мужем Королевой

По мнению звезды, раньше народ справлялся и с более серьезными испытаниями. Многим удалось пережить и голод, и холод, и войну. Как отметил исполнитель, если уж артисты голодают, то что делать простым людям.
Григорий Лепс в комментарии журналистам добавил, что у каждого свой взгляд на ситуацию. Музыкант уточнил: лично он не видит никаких проблем. Как сказал шансонье, у него все хорошо. Он работает на студии, занимается голосом, восстанавливается – одним словом, нет причин для жалоб.
Напомним, ранее муж Наташи Королевой стриптизер Тарзан выступил с критикой в адрес правительства. Он недоволен тем, что государство не помогает людям творческих профессий. По мнению мужчины, выплаты нужны не пенсионерам, а тем, кто действительно остался без заработка. После подобных слов звезду эротических танцев затравили в Сети.
Иосиф Пригожин поддержал супруга Наташи Королевой и отметил, что малоизвестным артистам сейчас действительно туго. Он заявил, что многие в период пандемии вынуждены "проедать" то, что удалось скопить за время работы. В бедственном положении оказались многие представители шоу-бизнеса – циркачи, ведущие мероприятий, танцоры, актеры и другие.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Темы
Где пропала невест а покойника?
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Новая мода. Упадете точно.