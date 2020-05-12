"Маленькая принцесса": Лепс похвастался дочерью-красавицей

У популярного певца четверо детей. Сейчас мужчина воспитывает двоих девочек и сына, от первой жены у него есть взрослая дочь Инга. Музыкант заслужил репутацию примерного семьянина. На этот раз артист публично поздравил с днем рождения Николь.
Григорий Лепс выложил на своей странице в "Инстаграм" фотографию девочки, которая на руке держит яркого попугая. Малышка с улыбкой смотрит в кадр.
Музыкант пожелал наследнице много радости, успехов в учебе, полезных увлечений, хороших друзей и прекрасного настроения. "Пусть твои желания сбываются, легко получается задуманное, а в жизни будут только позитивные события! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – отметил многодетный отец.
Поклонники Лепса присоединились к поздравлениям, а также добавили, что девочка невероятно похожа на отца. "Чуть-чуть папиного таланта и достижений, маминого терпения и красоты, здоровья!", "Любви, мужа хорошего и здоровья", "С днем рождения!! Юная гимнастка, счастья тебе и больших побед", "Маленькая принцесса с днем рождения!" – написали фолловеры.
Несколько дней назад Григорий Лепс показал своего подросшего сына. В честь Дня Победы мальчик прочитал стихотворение Роберта Рождественского "Реквием".
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?