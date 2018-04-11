Смерть после болезни: Киркоров рассказал о страшном горе

Филипп Киркоров обратился к общественности. Популярный исполнитель рассказал о невосполнимой утрате.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров опубликовал фотографию, на которой запечатлен с отцом Бедросом и известным болгарским композитором Тончо Русевым. Филипп объявил грустную новость.

"Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии – не стало Великого Болгарского композитор а– ТОНЧО РУСЕВА , он скончался сегодня на 86 году жизни.. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность – "Синдбад-Мореход", "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году– "ТЫ ТЫ ТЫ"!!!! Спасибо , дорогой ТОНЧО!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – объявил Филипп.

Певец признался, что недавно виделся с мэтром, однако даже представить не мог, что это свидание окажется последним. "Не верится... еще же только недавно мы Встречались у ТОНЧО дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии, в сентябре 2017 ... и вот.... думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз...? Нет... Усни с миром...... память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно...🎼 " – завершил свой печальный пост артист. Филипп выразил соболезнования членам семьи почившего композитора и всему болгарскому народу.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 10 Апр 2018 в 12:25 PDT

Тончо Русев умер в результате болезни. Об этом сообщили близкие болгарского композитора на страничке в Facebook. "После короткой болезни, за несколько дней до дня рождения, композитор Тончо Русев оставил нас. Он написал более тысячи песен, выиграл десятки престижных наград на болгарских и международных музыкальных конкурсах, Тончо Русев оставил след в болгарской поп-музыке. Отличный музыкант, но, прежде всего, он был великим человеком. Покойся с миром!" – написали родственники мэтра.