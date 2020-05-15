Участник шоу "Танцы со звездами" ужаснул подробностями болезни: Киста проросла в легкое

Иван Стебунов в беседе с журналистами признался, что прошлой осенью пережил хирургическое вмешательство. Теперь у участника шоу "Танцы со звездами" проблемы с дыханием.

Несмотря на трудности, мужчина наслаждается участием в популярной программе. Именно благодаря телешоу он достиг прекрасной физической формы. Однако многие заметили, что после каждого выступления артист долго не может восстановить дыхание.

Иван Стебунов рассказал, что в октябре прошлого года ему диагностировали пневмоторакс. "Была киста, которая проросла в бронхи", – признался актер. Слаженная работа врачей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского позволила мужчине вернуться к прежней жизни.

Участник шоу "Танцы со звездами" заявил, что восстановление длилось очень долго. Ивану Стебунову пришлось отказаться от нагрузок и погружений в воду, а также полгода не летать на самолетах. Правда, это не остановило мужчину от путешествий – артист успел съездить в Крым на машине. Там он провел четыре месяца – и поработал, и отдохнул.

Артист не хотел рассказывать о пережитой операции, чтобы данные не повлияли на объективность судей шоу "Танцы со звездами". Однако в беседе с журналистом Вадимом Верником случайно проговорился. Сейчас мужчина надеется, что информация никак не отразится на его судьбе. Иван Стебунов чувствует себя замечательно и вовсю готовится к полуфиналу программы.