Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Понедельник
25 мая
Лента новостей
08:38
Самое долгожданное: власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений из-за COVID-19
08:34
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
08:27
"Пойдем разными дорогами": жених из шоу "Холостяк" определился с избранницей
06:15
Разводящиеся Джиган и Оксана Самойлова потратили бешеную сумму денег
04:06
"Пчеловод-неудачник": Ида Галич рассказала о переменах во внешности
02:39
Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл
01:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 мая 2020 года
00:21
"Неудовлетворенная баба": Орлова набросилась на незнакомую женщину
22:17
"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли
20:34
Володина сделала заявление о возвращении на шоу "Давай поженимся"
17:59
Беременная дочь Глаголевой произвела фурор
17:55
"Штанишки мокрели": Лазарев откровенно рассказал о своей страсти
17:48
"Барон и коза": россияне поиздевались над разрядившимися Утяшевой и Волей
17:45
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
17:40
"Старая брошенка": обвинившую мужчин во лжи Сябитову разгромили
17:23
Нашедшего лекарство от коронавируса Трампа спустили с небес на землю
17:12
"Жизнь довела!": названа неожиданная причина сходства Бузовой с Собчак
17:03
Жена Петросяна отреагировала на оскорбительные слова Степаненко
17:01
"Никогда не забуду первый выход на сцену": Бузова призналась в страхе
16:20
"Стало скучно": Подольская поведала о переменах
16:14
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала фото с дочерью
16:07
"Выглядите на 25 лет": ненакрашенная Кожевникова вызвала восхищение
15:57
"Муж смотрит на худых подружек": Гузеева разоткровенничалась в эфире Первого канала
15:29
Объявившая о разводе Оксана Самойлова решилась на серьезный шаг
15:26
Убивающий детей с коронавирусом синдром озадачил ученых
15:15
В Москве обнаженный мужчина попытался прыгнуть под поезд
14:58
"Маразм какой-то": Фадеев разозлился из-за несправедливости
14:47
Популярную актрису обнаружили мертвой
14:35
"Стая крыс": расставшийся с Гагариной Исхаков опубликовал странное послание
14:14
На покалеченного экс-супруга Милявской обрушилась новая напасть
14:05
"У него почернели руки": Бабкина сообщила о тяжелом состоянии сына
13:54
"Солнечный мальчишка": сын Галкина привел народ в восторг (видео)
13:32
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
13:28
Доктор Мясников назвал реальное количество заболевших коронавирусом в России
13:12
"Мясо и обломки костей": изуродованный экс-супруг Лолиты вышел на связь
12:54
Участница "Танцев со звездами" слегла с коронавирусом
12:53
107-летняя женщина победила коронавирус
12:38
"Спасите наши уши": запевшая Собчак вызвала омерзение
12:21
"Применил шулерский прием": Познер дал пощечину опозорившемуся Михалкову
12:02
Агаларов впервые заговорил после известия о разводе
11:53
У игрока "Спартака" выявили коронавирус
11:47
"Обезображенные куклы!": россияне приложили Бабкину и Успенскую
11:43
Тянет к марамойкам: Степаненко уколола спутавшегося с молодухой Петросяна
11:08
СМИ: Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка
11:00
Проклятие? Наставницы шоу "Голос" остались в одиночестве
10:43
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 8599
10:30
Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына
10:13
Разоблачена грязная ложь о Путине
09:32
Коронавирус в Москве унес 59 жизней
08:37
"Что ей еще остается делать?": оправдывающая выходки сына-фрика Яковлева упустила время
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей
"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Пугачеву вплели в грандиозный скандал
Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
Шоу-бизнес

"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже несколько лет Борис Моисеев ведет закрытый образ жизни. Виной тому два инсульта, которые перенес эксцентричный артист. О состоянии певца рассказал его помощник.
прочитано 205 раз

Поклонники переполошились, когда в Сети появилась информация о том, что у Бориса Моисеева серьезные проблемы с памятью, он не узнает голоса друзей по телефону. Директор артиста Сергей Горох опроверг эти данные.

ПО ТЕМЕ

"Не помнит людей, не помнит события": сраженному инсультом Борису Моисееву стало хуже

"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине

 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По его словам, Борис Моисеев ведет жизнь обычного пенсионера: занимается здоровьем, смотрит телевизор, заходит в Сеть и с нетерпением ждет окончания пандемии коронавируса. Артист планирует отправиться в Юрмалу, где у него есть жилье. А еще там каждый год устраивает фестиваль певица Лайма Вайкуле.

"Насколько известно на сегодняшний день, фестиваль все-таки состоится. А Моисеев будет почетным гостем", – отметил Сергей Горох.

Он заверил: Борис Моисеев здоров и даже намерен приступить к написанию второй книги. Артист на связи с коллегами, однако не отвечает на звонки с неизвестных номеров.

"Ему звонила Алла Борисовна, он поздравлял ее с днем рожденья. Вспоминали, как снимался фильм "Пришла и говорю", хохотали оба. Алла Борисовна передавала ему привет от Кристины из Америки, спрашивала, какая помощь нужна", – сообщил Горох и добавил, что у Моисеева все есть, он ни в чем не нуждается.

Певца расстраивают слухи о том, что он бедствует. "Старается с иронией относиться к этому, но ему очень обидно", – отметил помощник артиста. Комментировать эти сплетни Борис Моисеев не собирается – считает это унижением.

Выходить на сцену звезда тоже не намерена. Борис Моисеев прекрасно понимает свое состояние и хочет остаться в памяти поклонников таким, каким был в зените славы. При этом, по словам Сергея Гороха, исполнитель регулярно получает массу предложений.

Автор: 25 мая 2020, 08:34 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Петр Порошенко нарушил карантин ради похудения и отдыха в Испании

Шоу-бизнес

"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Пойдем разными дорогами": жених из шоу "Холостяк" определился с избранницей
Разводящиеся Джиган и Оксана Самойлова потратили бешеную сумму денег
"Пчеловод-неудачник": Ида Галич рассказала о переменах во внешности

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына

Наследник артистки скончался 19 мая
Шоу-бизнес

"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли

Певица выбрала спортивный аутфит
Шоу-бизнес

"Муж смотрит на худых подружек": Гузеева разоткровенничалась в эфире Первого канала

Телеведущая рассказала о проблеме
Происшествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Поклонники в шоке от трагедии

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+