Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Надежда Бабкина перенесла двустороннее воспаление легких. В медицинских кругах муссируются слухи о том, что болезнь носила коронавирусный характер. Артистка предпочитает не уточнять диагноз и называет случившееся просто болезнью.
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале. Кадры со съемок артистка выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она предстала перед зрителями в ярком оранжевом наряде, со стильной укладкой и макияжем. Образ завершали массивные золотые украшения.
Подписчики, судя по комментариям в Сети, неоднозначно отнеслись к возвращению Надежды Бабкиной. Одни сочли, что певица недостаточно оправилась после болезни, ей стоило бы побыть дома – дескать, выглядит неважно. Другие, наоборот, рассыпались в комплиментах Надежде Бабкиной, отметив ее свежий и цветущий вид.
"Всем привет! Мы работаем. В образе работаем, чтобы жизнь украсить", – коротко сказала Надежда Бабкина, пока стилист укладывал ее темные локоны.
В кадре появился и ведущий шоу Александр Васильев, который, как и Надежда Бабкина, недавно выписался из больницы. Историк моды не стал скрывать, что переболел коронавирусом, и предположил, что его могла заразить именно Надежда Бабкина. Впрочем, на певицу он совсем не обижается.
У Александра Васильева болезнь протекала довольно легко. Едва попав в клинику, он пошел на поправку. После выписки шоумен некоторое время сидел на карантине, а теперь с новыми силами приступил к работе. Отметим, что съемки передачи проходят, как и прежде, без зрителей.
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