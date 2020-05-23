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"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новости о захвате банка в центре Москвы прогремели на всю страну. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина, одетый в униформу сервиса по доставке еды, удерживает в заложниках шесть человек в "Альфа-банке" на Земляном Валу.

Продолжение: Опасающаяся за свою жизнь Бузова окружила себя усиленной охраной
прочитано 907 раз

До того, как захватчик был задержан, он обратился к певице Ольге Бузовой. Мужчина хотел с ней увидеться.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сама Бузова моментально отреагировала на слова нарушителя и была готова приехать в банк в любой момент.

"Я была готова приехать на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы", – прокомментировала ситуацию Ольга.

Стоит отметить, что певица поблагодарила спецслужбы за оперативную работу. Ольга призналась, что данная ситуация стала для нее настоящим шоком. Девушка была очень напугана и боялась, что из-за незнакомого мужчины могут пострадать невинные люди.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 23 мая 2020, 16:24 Источник: телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бузиха,ты почему крыса не приехала на переговоры с грабителем?
Гость
Ответить
Быстро дебилка Бузова превратила страшное лицо в испуганное Так грабителю нужна шалава? СМЕШНО Она никому не нужна Поставили из этого запроса прост.. целое событие , Он выставлял условия,но когда стал слаб,понятно по фото дебил,как Бузова Сразу просил прост.. Бузову БУДЕТ,что вспомнить на нарах,что трахнул профессионалку
Гость
Ответить
Гость
Надо скорее судить,задерживать Бузову вот её разврат,пошлятина пошла на пользу грабителям Они насмотрелись на трусы,раздвинутые ноги и просят теперь <цензура>
А тупица пиар директор быстро поставил свой рюкзак и снял его,как взрывчатка ЧТО ТУПИШЬ идиот? Этот рюкзак ещё следователи не сфоткали ,а ты дебил уже? ХВАТИТ ДУРАКА ВАЛЯТЬ не все такие идиоты,как ты сам
Гость
Ответить
Гость
Надо скорее судить,задерживать Бузову вот её разврат,пошлятина пошла на пользу грабителям Они насмотрелись на трусы,раздвинутые ноги и просят теперь <цензура>
ВСЕ ПРАВИЛЬНО Если посмотреть на "грабителя" то это дрышь,который ещё не совсем стал человеком,а проститутку ,как представляет себя Бузова захотелось Шалава это и добивалась ВОТ КОГО НАДО САЖАТЬ От него родит Бузова если в одной камере сидеть будут
Гость
Ответить
Надо скорее судить,задерживать Бузову вот её разврат,пошлятина пошла на пользу грабителям Они насмотрелись на трусы,раздвинутые ноги и просят теперь <цензура>
Пчелка Мая
Ответить
Вот и Бузова бы пригодилась....
Гость
Ответить
Хм. А кто поверит? Одни понты.
1

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