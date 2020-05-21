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Обсуждают странное поведение мужа Гагариной после новости о расставании

Обсуждают странное поведение мужа Гагариной после новости о расставании

Полина Гагарина с супругом. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже прошло несколько дней с тех пор, как появилась информация о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. И если популярная певица не комментирует эти данные, то ее муж, как считают фанаты, искусно интригует.
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Говорят, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались еще несколько месяцев назад. Однако лишь сейчас эта информация получила огласку. Примечательно, что слухи о разводе ходили в Сети буквально со дня их свадьбы в сентябре 2014 года. Дескать, очень уж разные Поля и Дима. К тому же доход певицы несоизмеримо выше, чем у мужа-фотографа. Якобы Исхакову было тяжело с этим мириться.

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Полина Сергеевна Гагарина Певица

Поклонники не надеются на официальное заявление Полины Гагариной о разводе. Артистка отличается скрытным характером и не афиширует подробности личной жизни, поэтому фанаты ждут комментариев от Дмитрия Исхакова.

А он ведет себя, по их мнению, странно. То публикует картинки, сопровождая их непонятным обывателю текстом, то выкладывает неоднозначные фото...

Некоторые пользователи Сети полагают, что Дмитрий дает понять: он не намерен говорить о расставании с Полиной. "Любопытный Варваре на базаре нос оторвали?" – задала вопрос одна из подписчиц Исхакова.

Даже если супруги действительно расстались, они сохранили хорошие отношения. На днях Дмитрий поздравил с днем рождения сына Полины от первого брака. А в начале мая опубликовал фотографию, на которой запечатлен держащим на плечах их дочь Мию.

Автор: 21 мая 2020, 12:08 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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