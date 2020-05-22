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"Может поехать крыша": странному поведению Стаса Пьехи нашли объяснение

Стас Пьеха. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Психолог Инна Тлиашинова прокомментировала резонансный инцидент с лаем Стаса Пьехи. Она списала необычный поступок певца на трудности самоизоляции.
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Специалист констатировала, что артист привык к постоянным съемкам, клипам, поездкам, развлечениям, выступлениям. Он довольно активно и бурно проводил свою творческую деятельность до карантина, и это вошло в его привычку поведения. В режиме самоизоляции Стасу Пьехе трудно обуздать творческую силу в непривычном для него образе жизни.

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Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

По словам психолога, теперь музыканту некуда выплеснуть эмоции. Она добавила, что Стас Пьеха правильно выразил свою мысль о том, что в таком резком перепаде эмоционального поведения может "поехать крыша". "В данном случае певцу необходимо сублимировать свою энергию на те задачи своей жизни, которыми он хотел заняться до самоизоляции, то есть направить свою энергию в новое русло", – посоветовала Тлиашинова.

Эксперт рекомендует исполнителю начать писать новые песни, создавать клипы из тех подручных инструментов, которые сейчас у него есть. По мнению психолога, Стасу Пьехе необходимо адаптироваться и быть приспособленным и гибким в условиях карантина.

Также специалист советует Стасу Пьехе поработать над гармонией внутри себя: соединиться с собой, прислушаться к сердцу, принять и полюбить себя таким, какой есть он есть – со всеми достоинствами и особенностями.

"Внутренняя гармония – это очень важный элемент в жизни каждого деятеля, это тот самый ключ, который открывает дверь успеха каждого из нас. Об этом и многом другом я часто рассказываю на своем канале в "Инстаграм", – отметила Инна Тлиашинова.

Автор: 22 мая 2020, 01:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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