Пропавшая звезда "Дома-2" загремела в тюрьму

В один прекрасный день инстаграм-профиль знаменитости перестал обновляться, и поклонники не могли понять, куда же исчез бывший участник "Дома-2". Лишь раз Саша прервал молчание и выложил селфи с призывом оставить его в покое. "Когда вернусь, тогда вернусь!" – отметил мужчина.
Наконец, стало известно, что случилось со звездой реалити-шоу. Александра Гобозова арестовали, и сейчас он отбывает срок в СИЗО. Полиция расследует уголовное дело в отношении артиста.
Его подозревают в мошеннических махинациях с кредитными деньгами. О проблемах с долгами еще некоторое время назад говорила и мать участника "Дома-2" – якобы ее сын не смог в срок вернуть 300 тысяч рублей.
О том, что Сашу Гобозова посадили в тюрьму, сообщила его бывшая супруга Алиана Устиненко. У пары подрастает совместный ребенок – сыну участников реалити-шоу в этом году исполнилось шесть лет.
Мало кто ожидал, что так сложится судьба открытого и доброго мужчины. Многие еще на проекте "Дом-2" отмечали, как Гобозову приходится тяжело в конфликтных ситуациях. Видимо, в какой-то момент знаменитость изменила себя, а потом и вовсе свернула на кривую дорожку.
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
"врач" из америки
Как заболевают шизофренией?
Куда делись интересные авторы?
Темы
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Тимур или Эльдар?
Цымбалюк
Зачем нужны дети?