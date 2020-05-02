Хабенский сбрил бороду в прямом эфире Первого канала

В интервью с Иваном Ургантом Константин Хабенский объяснил, что когда читал сценарий к новой кинокартине Анны Меликян “Фея”, в которой он должен будет исполнить роль, его охватывала паника и беспокойство.
“Там настолько все было прописано и настолько многослойно в этом сценарии, что я подумал: Господи!”, – поделился Хабенский.
Также Константин рассказал идею актеров МХТа, решивших помочь пожилым сотрудникам театра в непростое для всех время. Инициативная группа подумала о том, что коллеги, находящееся в более возрастном эшелоне, напрямую зависят от количества сыгранных спектаклей и их зарплаты. Молодые актеры, во главе с Хабенским, приняли решение собрать определенную сумму, чтобы финансово помочь своим коллегам по цеху.
В завершении душевной беседы с актером Иван Ургант вспомнил о том, что Константин давно собирался избавиться от усов, но все никак на это не решался. Сам Хабенский признавался, что борода начала его “вытеснять” и он перестал чувствовать себя комфортно.
Именно поэтому ведущий программы предложил актеру поучаствовать в “творческом эксперименте” и заодно избавиться от надоевшей бороды. Сначала он побрил щеки, затем полностью сбрил бакенбарды, часть бороды и усы. Таким образом он должен был пошагово превращаться в зарубежных актеров: Джона Траволту, Чарли Чаплина и Халка Хогана.
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