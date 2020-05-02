Звезда "Дома-2" предложила пропустить Собчак через мясорубку за ее слова

Скандал, связанный с высказыванием телеведущей Регины Тодоренко, только набирает обороты. Теперь и бывшего участника шоу "Дом-2" возмутило, что люди скопом стали критиковать блогера.



Всю неделю пользователи социальных сетей обсуждают громкое высказывание Регины Тодоренко о домашнем насилии. Большинство российских звезд уже успели высказать свое мнение о "крылатых фразах" телеведущей. В стороне не остался и бывший участник шоу "Дом-2" Май Абрикосов.



Стоит отметить, что Тодоренко подверглась общественной травле после того, как в интервью для издания вдруг заявила, что именно женщина должна задуматься, как ей поступить, чтобы ее не бил муж. Вскоре телеведущую лишили звания "Женщина года" и публично осудили за ее интервью. Абрикосов стал одним из немногих, кто все-таки встал на сторону Регины и поддержал ее. Он заявил, что, как и общественность, со словами телеведущей не согласен, однако коллективная экзекуция – все же не совсем верный метод.



По мнению Абрикосова, многие российские звезды допускали похожие ошибки. Например, Ольга Бузова, которая некорректно высказывалась о блокадниках, все равно продолжает успешно работать и никто у нее не отбирает никаких "званий". Напомним, что всеми известное шоу "Comedy Woman" все еще выступает, несмотря на неудачную шутку о герое-генерале Карбышеве. А Александр Гудков, сочинивший эту "сценку", по-прежнему является высокооплачиваемым продюсером на канале.

"Водонаева, Боня – многим недовольны в нашей стране, но зарабатывают тут. А Ксению Собчак за все ее высказывания давно уже пора пропустить через мясорубку", – обличил знаменитостей экс-участник шоу "Дом-2" в своем инстаграм-аккаунте.



Многие подписчики отмечают, что таким образом Абрикосов пытается заступиться за Тодоренко. Он надеется, что его аудитория сможет рассмотреть данную реплику в ином контексте, что позволит пристыдить некоторых за столь бурную реакцию.





