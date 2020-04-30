Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Четверг
30 апреля
Лента новостей
12:22
Россиянка ударила соотечественницу ножом в центре Нью-Йорка
12:19
Данные главврача Коммунарки о смертности от коронавируса вызвали вопросы
12:15
Возмущенные японцы хотят вышвырнуть Медведеву из страны
12:12
Звезда сериала "Тест на беременность" бросилась в храм после эпизода с проституткой
12:00
Дорого и очень больно: Зудина откровенно о молодости и красоте
11:42
Находящиеся на карантине россияне устроили пьяный дебош
11:33
Облапанная Канделаки приняла странные знаки внимания
11:13
"Напилась до беспамятства и поползла к клиенту": грязные откровения Борисовой о занятии проституцией
10:54
"Допустила большую ошибку": Собчак поджала хвост и убежала от Соловьева
10:51
"Да вы на него посмотрите": Ургант позавидовал свежести 50-летней звезды "Отеля "Элеон"
10:43
Больше 7 тысяч за сутки: число зараженных коронавирусом в России резко выросло
10:19
"Как корова языком все слизала": Алибасов назвал виновника бед Федосеевой-Шукшиной
10:17
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины
10:15
"Абсолютная неправда": победительница шоу "Голос. Дети" ответила на нападки
10:11
В Казани при пожаре в жилом доме погиб мужчина
09:46
"Квазимодо": мать плюнула в лицо "сестричке" Началовой
09:41
На севере Москвы вспыхнул пожар
09:34
Пять проектов: как будут развиваться атомные технологии в России
09:27
"Мне страшно": откровения зараженной коронавирусом медсестры о буднях на больничной койке
08:58
Изменившаяся Оксана Федорова объявила о пополнении
08:53
Водка вместо антисептика: Собчак обомлела от ситуации с коронавирусом в провинции
08:34
"А мы работаем за 30 тысяч": взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву
07:59
Песков высказался об ослаблении карантина в России
06:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 апреля 2020 года
04:04
"Сними пакет": Глюк'оZа сразила народ эротическим снимком
02:02
Виктория Лопырева раскрыла интимный секрет
00:31
"Много новых могил": паникующие белорусы проклинают Лукашенко
00:03
Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об опасности
22:02
Когда отменят карантин в России
21:56
Маликов рассказал правду о личной жизни своей дочери
21:39
Жуткий пожар унес жизни шестерых маленьких россиян
21:37
Рудковская покривлялась на камеру с голым Плющенко
21:28
ВОЗ увидела улучшение ситуации с коронавирусом в России
21:06
"Непростая вещь": вопрос о происхождении коронавируса направили ФСБ
21:06
Любовь Аксенова призналась в желании сменить пол
20:47
Напичканный золотом дворец Малышевой за 430 миллионов рублей вызвал шок
20:36
Придется несладко: Маркл намерена подать в суд на журналистов
20:34
Неожиданное открытие: что помогает коронавирусу убивать людей
20:05
"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:52
"Ее просто спрятали": всплыли поразительные кадры и данные о Жанне Фриске
19:43
Бывшего солиста "Агаты Кристи" экстренно положили в больницу
19:35
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 апреля 2020 года
19:20
"Наблюдает за мной": у запертой дома Бони появились навязчивые мысли о преследовании
19:12
Ассистентка художника откровенно рассказала об отношениях с Прилучным
18:57
Три страны мира одолели коронавирус COVID-19
18:44
Медведев пообещал опустевшие города после коронавируса в России
18:29
Кожа да кости: истощавший на карантине Фадеев напугал синяками
18:24
Гороскоп на 30 апреля 2020 года
18:14
"Перехватило дыхание": оказавшаяся в инфекционной больнице звезда Первого канала рассказала о горах трупов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сообщается о свадьбе Жигунова с любовницей – копией Заворотнюк
"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой
"Пугачева навела на меня порчу!": неожиданное признание тяжелобольного Соседова
На Новодевичьем кладбище отказались похоронить молодую жену Петросяна
Вот это поворот! Пугачеву и Галкина гонят в шею из их шикарного замка
"А мы работаем за 30 тысяч": взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву
Шоу-бизнес

"Допустила большую ошибку": Собчак поджала хвост и убежала от Соловьева

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Соловьев взял интервью у Ксении Собчак. Острая тема вокруг "крабового бизнеса" телеведущей пришлась ей не по душе.
прочитано 1250 раз

В разгар интернет-трансляции Ксения Собчак сбежала из эфира, поджав хвост. Она просто отключила видеосвязь.

ПО ТЕМЕ

"Не вижу искры": Соловьев отказал жаждущей встречи Собчак

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Владимир Соловьев уверен, что это было спланировано. "Я считаю, что Ксения Анатольевна допустила большую ошибку", – цитирует журналиста сайт "Комсомольская правда".

Поведение знаменитости позволило аудитории прийти к определенным выводам. Судя по всему, Собчак испугали вопросы о том, кто проверял "крабовый бизнес" для инвестиций, и какая роль была у нее. При этом Соловьев подчеркнул, что не проводил в эфире битву, а всего лишь задавал гостье четкие вопросы по существу.

У него возникло ощущение, будто Ксения Собчак что-то недоговаривает. Телеведущий заверил, что даже после этой истории готов обсудить с журналисткой ответное интервью. Теледива хотела, чтобы коллега пришел к ней на откровенную беседу.

Ранее Владимир Соловьев отказал Ксении Собчак в интервью. "Я не очень это люблю. Я не вижу искры", – пояснил он.

Автор: 30 апреля 2020, 10:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

"Напилась до беспамятства и поползла к клиенту": грязные откровения Борисовой о занятии проституцией
"Допустила большую ошибку": Собчак поджала хвост и убежала от Соловьева
"Как корова языком все слизала": Алибасов назвал виновника бед Федосеевой-Шукшиной
"Абсолютная неправда": победительница шоу "Голос. Дети" ответила на нападки

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"А мы работаем за 30 тысяч": взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву

В Сети разгорелся жуткий скандал
Шоу-бизнес

Вот это поворот! Пугачеву и Галкина гонят в шею из их шикарного замка

Для дома знаменитостей найдено новое неожиданное применение
Шоу-бизнес

Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике

Знаменитость больше не одинока
Шоу-бизнес

"Сплошное насилие надо мной, моей фигурой и организмом": откровение дочери Кончаловского

Молодая женщина рассказала о "нездоровых отношениях"

Гороскоп

Гороскоп на 30 апреля 2020 года
Гороскоп на 29 апреля 2020 года
Гороскоп на май 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+