"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского

В июне исполнится пять лет со дня смерти Жанны Фриске. За это время ее прежде бывший в тени отец Владимир Фриске здорово раскрутился – его приглашают на ток-шоу из эфира в эфир на правах с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Что он сделал для страны и почему к нему такое внимание – загадка. Но еще более странным кажется поведение человека, известного исключительно как "папа Жанны Фриске". Достаточно посмотреть на то, что он пишет в социальных сетях...

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