"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского

То ли горе так сказалось на психике Владимира Фриске, то ли он почувствовал себя звездой благодаря приглашениям в телешоу – сказать сейчас сложно. Но формулировки и высказывания, которые он позволяет себе, кажутся возмутительными. И многие из его в сердцах брошенных фраз могут вполне стать поводом для судебного иска.
Например, Владимир Фриске стал прыскать ядом и гноем на странице известной журналистки из "КП" Анны Велигжаниной. "Ты всегда пишешь **** (нецензурная лексика – Прим. ред.). У меня сейчас известный юрист, который всех поставил на место. И тебя поставит, если будешь писать свои пасквили. Говорила мне мама жены Хабенского, чтобы с тобой не общаться. Не придумывай разные гадости. Ты же людям портишь жизнь. За это можно поплатиться. Ведь люди разные бывают... Я после твоей статьи попал в больницу, на операцию. Юрист предлагал написать иск, но мне не до того было".
Хотелось бы напомнить папе Жанны Фриске о существовании статьи 119 УК РФ. "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает наказание за намерения причинить тяжкий вред здоровью третьего лица. Угроза может быть выражена устно, письменно, жестами, высказана непосредственно или передана через кого-то.
Но отец Фриске не останавливается. Один из друзей журналистки встал на ее защиту и припомнил отцу певицы скандал с пропавшими деньгами благотворительного фонда. Поток матерщины, угрозы, оскорбления на религиозной почве полились из Владимира Фриске как отходы из лопнувшей канализационной трубы. Цитировать их здесь невозможно и по цензурным соображениям, и с точки зрения здравого смысла. "Жиденок, приезжай, пропущу без очереди, в Майами тебя опустят за свои слова, адрес дам", – пишет отец покойной певицы, щедро присыпая свои слова нецензурной лексикой.
И тут уже сразу несколько поводов для заявлений в полицию. Например, по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предусматривает серьезное наказание в виде штрафа или лишения свободы. Речь идет о "действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам... национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".
Бьющемуся в припадке гнева папе Жанны Фриске, вероятно, стоило бы почаще перечитывать Михаила Булгакова, который учил Шарикова: "Вы стоите на самой низшей ступени развития... все ваши поступки чисто звериные! Вам нужно молчать и слушать... учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества!"
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