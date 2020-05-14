Осталась одна: родные не пришли к выписавшейся Надежде Бабкиной

О том, как себя чувствует выздоровевшая Надежда Бабкина, рассказал ее концертный директор Сергей Горох. Для начала он отметил, что певица соблюдает режим самоизоляции. То есть никто из близких к ней не приходит. "Она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными – даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу", – отметил представитель Надежды Бабкиной.
Несмотря на то, что артистке еще предстоит курс восстановления, сама она настроена по-боевому. Горох рассказал, что певица уже влилась в работу. "Она сейчас жадно врывается в жизнь и строит большие планы. С коллективом постоянно на связи онлайн, вот сейчас записывают поздравление для одного канала в Великобритании. Удаленно репетируют премьерную пьесу", – сообщил концертный директор артистки.
Примечательно, что сама Надежда Бабкина так и не говорит, был ли у нее коронавирус. В больницу она попала с сильнейшим двусторонним воспалением легких, хотя в медицинских кругах и говорили, что картина состояния у нее "коронавирусная".
Незадолго до госпитализации Надежда Бабкина с близкими отметила юбилей. Артистке исполнилось 70 лет, но кто даст?! Певица обладает большим жизнелюбием и огромной энергией, благодаря которым, убеждены фанаты, ей и удалось выкарабкаться.
На празднике отметился и Евгений Гор, с которым Надежда Бабкина счастлива уже много лет, однако регистрировать отношения не спешит. По словам певицы, штамп в паспорте для нее не имеет значения, но она боится потерять свободу.
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