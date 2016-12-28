Мать потеряла Ивана Стебунова

Женщина забила тревогу, когда знаменитый сын не отвечал на звонки и не открывал дверь. Опасения были самые страшные.

Ивана Стебунова зрители знают по ролям в фильмах "Курсанты", "Котовский" и ролям в театре "Современник". Но год назад он сообщил, что уходит из актерской профессии и покидает Москву. Слово сдержал: все бросил и обосновался в подмосковной Немчиновке – приобрел там двушку на выгодных условиях.

"Ходит он тут у нас, взъерошенный такой, смурной, неразговорчивый, – говорят соседи. – На "ягуаре" ездит – таких крутых машин тут больше ни у кого нет. Живет он скромно, звездной болезнью не страдает. Даже звонок себе не провел до сих пор. Как только переехал, мать его тут ремонтом заправляла. Хорошая женщина, всегда улыбнется, поздоровается. Иван же почему-то очень замкнут, необщителен. Глядя на него, легко можно подумать, будто он выпивает в одиночку периодически. Неделями из дома не выходит. Однажды мать его потеряла: сын не отвечал на звонки, дверь не открывал. Мать очень переживала: соседей обходила, спрашивала, как давно мы видели ее мальчика. К счастью, все обошлось – просто загулял тогда немного парень".

Слухи о пристрастии Стебунова к горячительным напиткам ходили давно. Еще когда он был женат на Марине Александровой, коллеги по театральному цеху якобы часто видели Ивана навеселе. Это, как предполагает портал Eg.Ru, и стало одной из причин их разрыва. А сам Стебунов после того печального опыта семейной жизни в сердцах уверял, что не хочет больше связываться с актрисой. Да и вообще, мол, не любит, когда женщина успешнее или больше зарабатывает. С тех пор у него были интрижки, но до серьезных отношений дело не дошло.