Тайный любовник высыпал на могилу Началовой машину роз

Работники Троекуровского кладбища рассказали, что в 20-х числах марта, через несколько дней после первой годовщины смерти Началовой, на могиле певицы появился молодой мужчина. "Прежде мы его здесь не встречали, – сообщил очевидец. – Приехал он ближе к закрытию кладбища, на закате, когда посетителей уже нет. И привез с собой несколько огромных охапок роз – на вид не меньше тысячи штук. Он и его водитель сделали к забитой цветами машине несколько ходок".
"Мужчина упал на могилу и зарыдал, – продолжил свидетель. – Он все причитал: "Юленька моя..." Не знаю, кем он приходился покойной. Может, любовник бывший. Вряд ли простой поклонник так будет убиваться и тратиться".
На Троекуровском кладбище заверили, что это точно был не последний из известных возлюбленных артистки – не нижегородский судья Вячеслав Кудря. Его они хорошо знают по телепередачам. В последний раз мужчина появлялся на погосте в день похорон Началовой: незаметно шел в толпе среди поклонников, не привлекал к себе внимания, у гроба долго не стоял. Больше его тут не видели.
Вероятно, у Началовой были романы, о которых широкой публике неизвестно. Официально она была замужем дважды – за певцом Дмитрием Ланским и за футболистом Евгением Алдониным. Пять лет состояла в неофициальных отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. Сколько мужчин было у нее еще – вопрос интересный...
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