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Известный актер откровенно об интиме с Ароновой: Сердце стучало у меня, у Маши

Мария Аронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Аронова считается одной из самых талантливых и востребованных актрис в отечественном кинематографе и театре. Артистка не боится экспериментов.
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Одной из новых киноработ Марии Ароновой стало участие в съемках второй части фильма "Лед", где главную роль исполнил популярный актер Александр Петров. Его герой потерял любимую и пытается заново построить свою жизнь. Также ему приходится воспитывать их крошечную дочь. Та, подрастая, как и мать, проявляет талант в фигурном катании. Тренировать ее берется героиня Марии Ароновой. Узнавший об этом отец совсем не в восторге. В фильме герои Петрова и Ароновой часто конфликтуют.

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Впрочем, на площадке актеры не только ссорились, но и целовались. Этот интимный момент очень запомнился Александру Петрову. "С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Если бы на "Золотом орле" была номинация "Лучший поцелуй", мы бы выигрывали ее каждый год. Просто потому, что переплюнуть этот поцелуй очень тяжело. Снимать его было – одно удовольствие. Сердце стучало у меня, у Маши", – признался Петров, который, к слову, значительно моложе 48-летней артистки.

В жизни Александр и Мария только дружат. Много лет артистка счастлива с Евгением Фоминым, у нее двое детей. Что касается личной жизни Петрова, он предпочитает не афишировать подробности. Говорят, у актера роман с коллегой Стасей Милославской.

"Я вообще считаю, что человек может не говорить о личной жизни, если не хочет. Меня поражают люди, которые пишут эту дичь на своих страничках: "Мы хотим официально объявить о разводе" или "Мы заявляем об отношениях", – отметил в одном из интервью Александр Петров.

Автор: 13 мая 2020, 11:40 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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