Пугачева побила выскочку Бузову

Россиянам было предложено ответить на вопрос, кому из публичных личностей нашей страны они доверяют. При этом им нужно было назвать семь человек, где первым будет тот, кому они доверяют больше всего.
В исследовании приняли участие люди разных социальных групп и предпочтений, а также проживающие во всех регионах нашей страны. Участники топ-10 музыкантов и исполнителей по сравнению с зимним рейтингом в целом не изменились.
Примечательно, что Ольга Бузова опустилась на третье место, а вот Сергей Шнуров и Алла Пугачева поднялись на позицию вверх – на первое и второе место соответственно. Таким образом, Примадонна побила поющую ведущую, имя которой не сходит со страниц светской хроники.
Ранее некоторые россияне раскритиковали Аллу Пугачеву за то, что она похвалила новый клип своего внука Никиты Преснякова на песню "Тень". Он является солистом рок-коллектива Multiverse. Звезда поделилась достижением исполнителя в микроблоге. Однако подписчикам показалось неуместным пиарить родственника, пользуясь авторитетом.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?