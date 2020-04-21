"Куда делся нос?": фотография Орбакайте до пластики шокировала народ

Сейчас многие звезды на карантине страдают из-за отсутствия контента для своих микроблогов. Кристина Орбакайте тоже залезла в закрома и достала оттуда ретро-снимок.

Женщина показала подписчикам в инстаграм-аккаунте фотографию, сделанную более 20 лет назад. Образ 1996 года был придуман специально для обложки музыкального альбома "Ноль часов, ноль минут".

На снимке Кристина Орбакайте предстала в элегантном пиджаке с черно-бордовыми полосками. На диве красуется шляпка из перьев. Волосы собраны под головным убором. Кажется, будто певица сменила прическу – обрезала каре и выкрасилась в темный цвет.

Поклонники неоднозначно отреагировали на ретро-образ любимой артистки. Особенно многих удивил нос знаменитости – он очень сильно засвечен. Создается впечатление, будто его вовсе нет. Возможно, это сделано намеренно, так как до ринопластики Кристина Орбакайте не очень любила эту свою часть тела.

"Куда делся нос у нее??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жутковато", "Если честно, но мне не нравится, здесь голова больше туловища. И Кристина совсем не такая, как ее выставили", "Образ интересный, но блондинкой лучше", "А тянет на 2007!) Самый расцвет эмокидов)", "Образ в стилистике декаданса: таинственный, мистический, надломленный", "Красивый образ, но блондинка эффектней!" – отреагировали фолловеры.