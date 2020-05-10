"Я не домашний алкоголик": Михаил Ефремов вынужденно завязал с выпивкой

Актер Михаил Ефремов временно завязал с горячительными напитками. Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь знаменитости.

Артист заявил, что больше не пьет. Ефремов отметил, что из-за вспышки уханьской заразы все его любимые бары и рестораны закрыли. Михаилу просто-напросто некуда пойти. Дома же знаменитость не выпивает.

"Я не домашний алкоголик" – сказал Михаил Ефремов. Актер с горечью заметил, что раньше, до карантина, после репетиции он мог на часок-другой зайти в питейное заведение. Отдохнув, он возвращался к родным, которые к тому моменту уже спали. Сейчас же актер постоянно рядом с детьми. Это накладывает на знаменитость большую ответственность.

Напомним, ходят слухи, что у Михаила Ефремова есть проблемы с алкоголем. Поговаривают, что у знаменитости пагубная зависимость. Между тем в одном из интервью актер сказал, что сплетники преувеличивают серьезность ситуации. "Я выпиваю, но не сильно. Все дело в том, что работы много, а работать в состоянии опьянения – это неправильно", – сказала знаменитость журналистам.

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Ефремов не стал скрывать, что иногда из-за алкоголя у него срывались планы, выпив, он забывал о встречах, опаздывал. Между тем, в запой он никогда не уходил. Уже на третий день возлияний актеру становится плохо. По словам Михаила Ефремова, его пьянство – это легенда, не соответствующая действительности.