Затравленная Куриленко отказалась от украинских корней

Актриса Ольга Куриленко попала под шквал критики. Знаменитость опубликовала поздравление с Днем Победы. Оно вызвало жаркие споры.

Ольга Куриленко родилась на Украине, в Бердянске. Актриса прошла большой путь и смогла стать звездой Голливуда. Сейчас девушка Бонда живет в Великобритании, в собственном особняке.

На чужбине Куриленко не забывает о подвиге сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками солдат. Еще 8 мая Ольга опубликовала в личном "Инстаграм" поздравление, которое адресовала жителям Великобритании и стран бывшего СССР. "Счастливого Дня Победы в Европе. А для наших – с завтрашним Днем Победы!" – написала голливудская дива.

К публикации артистка прикрепила фото сына. Мальчик запечатлен на лужайке с танком из картона. На самодельной боевой машине красуются красные звезды.

В комментариях на Ольгу Куриленко обрушилась лавина негатива. Земляки Куриленко принялись выяснять, кого именно она считает "нашими". Многих обидел тот факт, что артистка отдельно не упомянула Украину.

Куриленко не стала молчать. В ответ на травлю знаменитость сообщила, что прошла генетическое исследование. Тест показал, что в ней нет украинской крови. Ольга имеет русские, белорусские и польские корни. Голливудская дива пристыдила всех тех, кто оставил на ее странице злобные сообщения. Актриса подчеркнула, что негативные чувства противоречат счастью.

Напомним, Ольга Куриленко переболела коронавирусной инфекцией. Артистка лечилась дома. Звезда почти все время лежала с высокой температурой и постоянно спала.