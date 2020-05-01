"Прошло душевно": Бледанс освоила опасный агрегат на глазах у соседей

Популярная актриса и телеведущая провела Первомай за тяжелой работой. Эвелина Бледанс ухаживала за придомовой территорией.

Знаменитость впервые в жизни управляла электрической цепной пилой. Эвелина Бледанс спиливала высохшие ветки деревьев, которые растут на улице, у забора ее особняка.

"Мир. Труд. Май. Первое знакомство с электропилой прошло душевно😳 Только увидела комплект шапочка-пила🤩 Качаемся на лесопилке🤪 Спорт во благо. 🥰 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Эвелина в личном "Инстаграм".

Также Бледанс опубликовала забавное видео. Артистка показала, как орудует опасным инструментом, а после тащит тяжелую ветку по улице коттеджного поселка. В процессе Эвелина продемонстрировала, как работа по благоустройству территории может заменить занятие в спортивном зале.

"Эвелина ты Чудо Агрегат)) 🌹 Мир, труд, май!", "Эвелина, вы настоящая женщина! И коня на скаку остановит и в горящую избу войдет .... и сына вырастит и дерево спилит.... я такая же сильная, но делаю вам быть слабой нежной игривой и любимой!💋", "Что делает с людьми самоизоляция))))", "Не плохая такая тренировка 👍🏼😂это я как тренер говорю", - отреагировали на видео поклонники Эвелины Бледанс.