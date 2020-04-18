"На голову можно нагадить и не париться": Кудрявцева отказалась быть хорошей для всех

"Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая. Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально", - призналась Лера Кудрявцева.
Теледива пришла к выводу, что угодить и понравиться всем на свете невозможно. Обязательно кто-то останется недовольным, найдется тот, кого ты при всех своих достоинствах раздражаешь. "Но ты уже вроде как приучила всех, что понимающая, добрая ну и вроде как тебе на голову можно нагадить и не париться", – продолжила Лера в личном "Инстаграм".
В какой-то момент Кудрявцева поняла, что настало время перемен. Теледива больше не позволяет обижать себя, она открыто высказывает свое мнение. С тех пор жизнь знаменитости стала другой. Для многих Кудрявцева оказалось "неудобной", однако самой Лере стало комфортнее.
Отвечая на комментарий композитора Игоря Крутого, теледива сообщила, что решилась на признание из-за самоизоляции. Поддержала Леру Кудрявцеву актриса Эвелина Бледанс. "Лерочка, любимая! Ты очень хороший и отзывчивый человек! А эти мысли, думаю, приходят в голову каждому из нас. Мне точно приходили неоднократно", – отметила Эвелина.
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